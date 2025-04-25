25 апреля, 10:10
Опять дорожает: как меняется курс злотого в конце апреля
Основні тези
- По состоянию на 25 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет 11,09 гривен.
- В банках курс покупки злотого составляет 10,70 гривен, а продажи – 11,35 гривны; в обменниках курс покупки – 10,90 гривен, продажи – 11,04 гривен.
Во время пасхальных праздников злотый весомо подорожал. Впоследствии курс начал снижаться. Однако сейчас ситуация снова меняется.
Какой сейчас официальный курс злотого в Украине
По состоянию на 25 апреля, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,09 гривен (+1 копейка, по сравнению с 24 апреля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменился курс доллара в банках и обменниках
Как сообщает "Минфин" средний курс злотого в банках 25 апреля изменился так:
- покупка – 10,70 гривны за злотый (+10 копеек, если сравнивать с 24 апреля);
- продажа – 11,35 гривны за злотый (-5 копеек).
В обменниках, в свою очередь, ситуация изменилась так:
- покупка – 10,90 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,04 гривны за злотый (-1 копейка).
Сколько сегодня надо иметь гривен, чтобы купить 100 злотых
- для приобретения 100 злотых в банке сегодня нужно иметь примерно – 1 135 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже – 1 104 гривен.
Сколько гривен сегодня можно получить при обмене 100 злотых
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 070 гривен;
- а вот за 100 злотых в обменнике можно выручить ориентировочно – 1 090 гривен.