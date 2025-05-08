Опять изменения: как вырос курс злотого накануне 9 мая

8 мая официальный курс злотого продемонстрировал небольшой рост. В то же время изменения в других секторах рынка почти неощутимы.

Как изменился официальный курс злотого в Украине

По состоянию на 8 мая, официальный курс злотого в Украине вырос до – 11 гривен (+1 копейка, по сравнению с 6 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Впервые с момента введения тарифов: Трамп объявил о подписании нового соглашения

Какой сейчас официальный курс злотого в банках и обменниках

Как показывают данные "Минфина", банковский средний курс злотого таков:

покупка – 10,65 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 7 мая);

продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках ситуация изменилась так:

покупка – 10,95 гривны за злотый (+4 копейки);

продажа – 11,05 гривны за злотый (без изменений).

Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых

для приобретения 100 злотых в банке необходимо иметь примерно – 1 130 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 1 105 гривен.

Какую сумму можно выручить, если сдать 100 злотых