8 мая, 11:43
Опять изменения: как вырос курс злотого накануне 9 мая
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине на 8 мая вырос до 11 гривен (+1 копейка).
- В банках курс покупки злотого 10,65 гривен, курс продажи 11,30 гривен; в обменниках курс покупки 10,91 гривен, курс продажи 11,05 гривен.
8 мая официальный курс злотого продемонстрировал небольшой рост. В то же время изменения в других секторах рынка почти неощутимы.
Как изменился официальный курс злотого в Украине
По состоянию на 8 мая, официальный курс злотого в Украине вырос до – 11 гривен (+1 копейка, по сравнению с 6 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой сейчас официальный курс злотого в банках и обменниках
Как показывают данные "Минфина", банковский средний курс злотого таков:
- покупка – 10,65 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 7 мая);
- продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменниках ситуация изменилась так:
- покупка – 10,95 гривны за злотый (+4 копейки);
- продажа – 11,05 гривны за злотый (без изменений).
Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 100 злотых
- для приобретения 100 злотых в банке необходимо иметь примерно – 1 130 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике, необходимо уже ориентировочно – 1 105 гривен.
Какую сумму можно выручить, если сдать 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 065 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся выручить ориентировочно – 1 091 гривну.