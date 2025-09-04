4 сентября, 12:21
Курс стабилен: сколько стоит злотый 4 сентября
Основні тези
- Официальный курс польского злотого 4 сентября по данным НБУ составляет 11,33 гривен, выросший на 3 копейки с предыдущего дня.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 11,02 грн, продажа – 11,67 грн; в обменниках: покупка – 11,22 грн, продажа – 11,30 грн.
Курс злотого умеренно колеблется, увеличиваясь или уменьшаясь на несколько копеек. В целом курс остается в пределах 11,30 гривен.
Какой официальный курс злотого по НБУ 4 сентября?
Курс злотого 4 сентября достиг 11,33 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный курс НБУ.
Его цена выросла на 3 копейки по сравнению с 3 сентября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
"Минфин" утверждает, что средний курс злотого в банках 4 сентября такой:
- покупка – 11,02 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 3 сентября);
- продажа – 11,67 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 3 сентября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках немного изменилась:
- покупка – 11,22 гривны за злотый (+2 копейки по сравнению с 3 сентября);
- продажа – 11,30 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 3 сентября).
Сколько гривен в 100 злотых?
В зависимости от места обмена, цена будет разниться:
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 102 гривны;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 122 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 130 гривны за 100 злотых.
Какие прогнозы относительно злотого и других валют в сентябре?
- В начале августа продолжалось падение злотого. В частности, официальный 1 числа составил – 11,17 гривны. В то же время в банках и обменниках ситуация была аналогична июльской. Всего в августе происходили лишь незначительные колебания.
- Официальный курс доллара с начала года почти не изменился, ожидается стабильность ожидается стабильность доллара в начале сентября с верхней границей в 42 гривны. На межбанке и наличном рынке с 1 по 7 сентября курс доллара ожидается в пределах 41,6 – 42 гривен.
- Зато курс евро поднялся с начала года до июня, основное влияние имеет соотношение доллара и евро на мировых рынках. В первую неделю сентября не ожидаются существенные изменения курса евро, сохраняя соотношение доллара и евро в пределах 1,15 – 1,2.