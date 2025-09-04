Курс злотого умеренно колеблется, увеличиваясь или уменьшаясь на несколько копеек. В целом курс остается в пределах 11,30 гривен.

Какой официальный курс злотого по НБУ 4 сентября?

Курс злотого 4 сентября достиг 11,33 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный курс НБУ.

Его цена выросла на 3 копейки по сравнению с 3 сентября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

"Минфин" утверждает, что средний курс злотого в банках 4 сентября такой:

покупка – 11,02 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 3 сентября);

продажа – 11,67 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 3 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках немного изменилась:

покупка – 11,22 гривны за злотый (+2 копейки по сравнению с 3 сентября);

продажа – 11,30 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 3 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

В зависимости от места обмена, цена будет разниться:

если обменивать 100 злотых в банке , можно получить 1 102 гривны;

, можно получить 1 102 гривны; при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 122 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;

– 1 167 гривен за 100 злотых; в обменнике – 1 130 гривны за 100 злотых.

