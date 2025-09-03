Какой официальный курс злотого по НБУ 3 сентября?

По официальному курсу по состоянию на 3 сентября курс злотого достиг 11,29 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Смотрите также Курс в банках: какая валюта потеряла цену больше всего

Его стоимость уменьшилась на 10 копеек по сравнению со 2 сентября.





Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 3 сентября такой:

покупка – 11, 02 гривен за злотый (+0,2 копейки, по сравнению со 2 сентября);

продажа – 11,67 гривен за злотый (+1 копейка).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,20 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению со 2 сентября);

продажа – 11,30 гривен за злотый (-3 копейки).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 102 гривны;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 120 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 167 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 130 гривен за 100 злотых.

Какие прогнозы относительно злотого и других валют в сентябре?