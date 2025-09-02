Какой официальный курс злотого 2 сентября?

По официальному курсу НБУ по состоянию на 2 сентября курс злотого достиг 11, 39 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость выросла на 9 копеек по сравнению с 1 сентября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 2 сентября такой:

покупка – 11 гривен за злотый (стоимость не изменилась, по сравнению с 1 сентября);

продажа – 11,66 гривен за злотый (+6 копеек).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,23 гривны за злотый (-2 копейки по сравнению с 1 сентября);

продажа – 11,33 гривны за злотый (-2 копейки).

Курс злотого 2 сентября 2024 года – 2 сентября 2025 года / "Минфин"

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 100 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 123 гривны.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 166 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 133 гривны за 100 злотых.

