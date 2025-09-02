Який офіційний курс злотого 2 вересня?

За офіційним курсом НБУ станом на 2 вересня курс злотого сягнув 11, 39 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість зросла на 9 копійок у порівнянні з 1 вересня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 2 вересня такий:

купівля – 11 гривень за злотий (вартість не змінилася, у порівнянні з 1 вересня);

продаж – 11,66 гривень за злотий (+6 копійок).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,23 гривні за злотий (-2 копійки у порівнянні з 1 вересня);

продаж – 11,33 гривні за злотий (-2 копійки).

Курс злотого 2 вересня 2024 року – 2 вересня 2025 року / "Мінфін"

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 100 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 123 гривні.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 166 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 133 гривні за 100 злотих.

Що відбувалося зі злотим та іншими валютами у серпні?