Який офіційний курс злотого 2 вересня?
За офіційним курсом НБУ станом на 2 вересня курс злотого сягнув 11, 39 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість зросла на 9 копійок у порівнянні з 1 вересня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 2 вересня такий:
- купівля – 11 гривень за злотий (вартість не змінилася, у порівнянні з 1 вересня);
- продаж – 11,66 гривень за злотий (+6 копійок).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,23 гривні за злотий (-2 копійки у порівнянні з 1 вересня);
- продаж – 11,33 гривні за злотий (-2 копійки).
Курс злотого 2 вересня 2024 року – 2 вересня 2025 року / "Мінфін"
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 100 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 123 гривні.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 166 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 133 гривні за 100 злотих.
Що відбувалося зі злотим та іншими валютами у серпні?
- На початку серпня тривало падіння злотого. Зокрема, офіційний 1 числа склав – 11,17 гривні. Водночас у банках та обмінниках ситуація була аналогічна до липневої. Загалом у серпні відбувалися лише незначні коливання.
- Офіційний курс долара з початку року майже не змінився, очікується стабільність долара на початку вересня з верхньою межею в 42 гривні. На міжбанку та готівковому ринку з 1 по 7 вересня курс долара очікується в межах 41,6 – 42 гривень.
- Натомість курс євро піднявся з початку року до червня, основний вплив має співвідношення долара та євро на світових ринках. В перший тиждень вересня не очікуються суттєві зміни курсу євро, зберігаючи співвідношення долара та євро в межах 1,15 – 1,2.