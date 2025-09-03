Який офіційний курс злотого за НБУ 3 вересня?
За офіційним курсом станом на 3 вересня курс злотого сягнув 11,29 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість зменшилася на 10 копійок у порівнянні з 2 вересня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 3 вересня такий:
- купівля – 11, 02 гривень за злотий (+0,2 копійки, у порівнянні з 2 вересня);
- продаж – 11,67 гривень за злотий (+1 копійка).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,20 гривень за злотий (-3 копійки у порівнянні з 2 вересня);
- продаж – 11,30 гривень за злотий (-3 копійки).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 102 гривні;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 120 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 130 гривень за 100 злотих.
Які прогнози щодо злотого та інших валют у вересні?
- На початку серпня тривало падіння злотого. Зокрема, офіційний 1 числа склав – 11,17 гривні. Водночас у банках та обмінниках ситуація була аналогічна до липневої. Загалом у серпні відбувалися лише незначні коливання.
- Офіційний курс долара з початку року майже не змінився, очікується стабільність долара на початку вересня з верхньою межею в 42 гривні. На міжбанку та готівковому ринку з 1 по 7 вересня курс долара очікується в межах 41,6 – 42 гривень.
- Натомість курс євро піднявся з початку року до червня, основний вплив має співвідношення долара та євро на світових ринках. В перший тиждень вересня не очікуються суттєві зміни курсу євро, зберігаючи співвідношення долара та євро в межах 1,15 – 1,2.