Курс злотого летит вниз: сколько стоит польская валюта в банках и обменниках

Злотый продолжает терять свои позиции. Следовательно, стоимость валюты идет вниз уже третий день подряд. Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 18 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,38 гривны (-6 копеек от 17 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках остался без существенных изменений, валюта несколько потеряла в цене с 16 октября.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,25 гривны (без изменений) и продажа – 10,59 гривны (-1 копейка).

В то же время обменники покупают злотые по 10,45 гривны (-5 копеек), а продают – уже по 10,55 гривны (-3 копейки).

Сколько надо отдать за 100 злотых сегодня

По состоянию на сегодня, официальный курс определяет, что 100 польских злотых в Украине стоят 1 038 гривен. Если покупать их в банках, сумма составит около 1 059 гривен, а в обменных пунктах – 1 055 гривен.

Заметьте! При обмене 100 злотых на гривны, выгоднее обратиться в обменники, где можно получить 1 045 гривен, тогда как на межбанке эта сумма будет меньше – примерно 1 025 гривен.