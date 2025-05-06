Изменения есть: какой сейчас курс злотого в Украине

Курс злотого в Украине сейчас стабилен. Изменения, происходящие на валютном рынке незначительны и почти неощутимы.

Как изменился официальный курс злотого в Украине

Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 6 мая, составляет – 11,03 гривны (-4 копейки, по сравнению с 5 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в банках и обменниках сейчас

Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банке, по состоянию на сейчас, такой:

покупка – 10,65 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 5 мая);

продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).

А вот в обменниках, в свою очередь, изменения произошли следующие:

покупка – 10,90 гривны за злотый (-5 копеек);

продажа – 11,03 гривны за злотый (-2 копейки).

Сколько сейчас нужно гривен, чтобы купить 100 злотых

для приобретения 100 злотых в банке, нужно иметь примерно – 1 130 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике необходимо уже ориентировочно – 1 103 гривен.

Какую сумму можно получить при обмене 100 злотых