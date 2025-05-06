6 мая, 11:41
Изменения есть: какой сейчас курс злотого в Украине
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине на 6 мая составляет 11,03 гривен, что на 4 копейки меньше, чем на 5 мая.
- В банках курс покупки злотого составляет 10,65 гривны, а продажи – 11,30 гривны; в обменниках курс покупки – 10,90 гривны, а продажи – 11,03 гривны.
Курс злотого в Украине сейчас стабилен. Изменения, происходящие на валютном рынке незначительны и почти неощутимы.
Как изменился официальный курс злотого в Украине
Официальный курс злотого в Украине, по состоянию на 6 мая, составляет – 11,03 гривны (-4 копейки, по сравнению с 5 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какой курс злотого в банках и обменниках сейчас
Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банке, по состоянию на сейчас, такой:
- покупка – 10,65 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 5 мая);
- продажа – 11,30 гривны за злотый (без изменений).
А вот в обменниках, в свою очередь, изменения произошли следующие:
- покупка – 10,90 гривны за злотый (-5 копеек);
- продажа – 11,03 гривны за злотый (-2 копейки).
Сколько сейчас нужно гривен, чтобы купить 100 злотых
- для приобретения 100 злотых в банке, нужно иметь примерно – 1 130 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике необходимо уже ориентировочно – 1 103 гривен.
Какую сумму можно получить при обмене 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить примерно – 1 065 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся выручить уже – 1 090 гривен.