Официальный курс злотого достиг максимального уровня в январе

Официальный курс злотого продолжает демонстрировать стабильный рост. Только за день валюта прибавила 5 копеек в стоимости. Как на изменение курса реагируют банки и обменники, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 27 января официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,42 гривны (+5 копеек от 26 января), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,05 гривны (+5 копеек) и продажа – 10,70 гривны (-10 копеек).

составляет в среднем 10,05 гривны (+5 копеек) и продажа – 10,70 гривны (-10 копеек). В то же время обменники покупают злотые по 10,37 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,47 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 042 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 047 гривен в обменниках и 1 070 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 037 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 005 гривен.

Важно! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.