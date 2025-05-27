Кое-где есть изменения: какой курс злотого в Украине сейчас

Курс злотого стабилизировался. Теперешние изменения почти неощутимы и незаметны на фоне недавнего увеличения.

Как изменился официальный курс злотого в конце весны 2025 года

По состоянию на 27 мая, официальный курс злотого достиг 11,14 гривны (+11 копеек, по сравнению с 26 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Какой курс злотого в украинских банках и обменниках

По данным издания "Минфин", средний курс злотого в банках изменился так:

покупка – 10,70 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 26 мая);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках ситуация также немного изменилась:

покупка – 11 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,13 гривны за злотый (+3 копейки).

Какую сумму нужно иметь, чтобы купить 100 злотых сегодня

для приобретения 100 злотых в банке нужно примерно – 1 140 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике необходимо уже ориентировочно – 1 113 гривен.

Сколько гривен дадут за 100 злотых