Как изменился курс злотого после начала июня

Перед 1 июня произошел небольшой рост злотого. Сейчас ситуация стабилизировалась. В то же время кое-где ощутимы изменения курса злотого.

Как изменился официальный курс злотого 2 июня 2 июня, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,08 гривны (+3 копейки, по сравнению с 30 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Курс в банках и обменниках: доллар упал в цене Как за выходные изменился курс злотого в банках и обменниках Средний курс злотого в банках, как показывают данные "Минфина", изменился так: покупка – 10,75 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 мая);

продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений). В обменнике ситуация такая: покупка – 11,04 гривны за злотый (+4 копейки);

продажа – 11,13 гривны за злотый (-1 копейка). За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых если покупка 100 злотых происходит в банке, нужно потратить ориентировочно – 1 140 гривен;

при покупке 100 злотых в обменнике, необходимо иметь ориентировочно – 1 113 гривен. Сколько можно выручить при обмене 100 злотых если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 075 гривен;

за 100 злотых в обменнике можно получить в среднем – 1 104 гривен.