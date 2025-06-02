2 июня, 10:22
Как изменился курс злотого после начала июня
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине 2 июня составил 11,08 гривны, показывая рост на 3 копейки с 30 мая.
- В банках курс злотого остался без изменений, тогда как в обменниках покупка поднялась на 4 копейки, а продажа снизилась на 1 копейку.
Перед 1 июня произошел небольшой рост злотого. Сейчас ситуация стабилизировалась. В то же время кое-где ощутимы изменения курса злотого.
Как изменился официальный курс злотого 2 июня
2 июня, официальный курс злотого в Украине составляет – 11,08 гривны (+3 копейки, по сравнению с 30 мая), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как за выходные изменился курс злотого в банках и обменниках
Средний курс злотого в банках, как показывают данные "Минфина", изменился так:
- покупка – 10,75 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 30 мая);
- продажа – 11,40 гривны за злотый (без изменений).
В обменнике ситуация такая:
- покупка – 11,04 гривны за злотый (+4 копейки);
- продажа – 11,13 гривны за злотый (-1 копейка).
За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых
- если покупка 100 злотых происходит в банке, нужно потратить ориентировочно – 1 140 гривен;
- при покупке 100 злотых в обменнике, необходимо иметь ориентировочно – 1 113 гривен.
Сколько можно выручить при обмене 100 злотых
- если обменивать 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 075 гривен;
- за 100 злотых в обменнике можно получить в среднем – 1 104 гривен.