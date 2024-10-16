Затишье в банках и рост в обменниках: сколько стоят валюты

16 октября 2024, 09:53
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Автор: Валерия Городинская

Доллар в банках при покупке и продаже не изменился, как и на черном рынке. В то же время евро несколько подешевело. В обменниках ситуация противоположная, ведь американская валюта существенно прибавила в цене за последние сутки в то время, как европейская валюта снова потеряла стоимость.

Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 16 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (без изменений по сравнению с 15 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

  • Покупка евро происходит по 44,92 гривны (-8 копеек), а продажа – по 45,50 гривны (-1 копейка).

Курс на черном рынке

  • Купить доллар можно в среднем по 41,47 гривны (без изменений), а продать – по 41,50 гривны (без изменений).
  • Покупка евро по 45,38 гривны (без изменений), а продажа по 45,48 гривны (-4 копеек).

Курс в обменниках

  • Доллары покупают обменники по 41,25 гривны (+21 копейка), а продают – по 41,60 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 45 гривен (-10 копеек), а продают – по 45,59 гривны (-2 копейки).

Какого курса ждать до конца этого года

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, к концу 2024 года отметка курса доллара может достичь 42,5 гривны за доллар.

Обратите внимание! По словам Пендзина, рост до 42 гривен не является существенным ростом.

 

Олег Пендзин

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба

В бюджет была заложена цифра среднегодового курса на следующий год. То есть начинать будем с 42 гривен, а заканчивать – 47,5 гривны.