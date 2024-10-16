Затишье в банках и рост в обменниках: сколько стоят валюты
16 октября 2024, 09:53Читати новину українською
Доллар в банках при покупке и продаже не изменился, как и на черном рынке. В то же время евро несколько подешевело. В обменниках ситуация противоположная, ведь американская валюта существенно прибавила в цене за последние сутки в то время, как европейская валюта снова потеряла стоимость.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 16 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (без изменений по сравнению с 15 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).
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- Покупка евро происходит по 44,92 гривны (-8 копеек), а продажа – по 45,50 гривны (-1 копейка).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,47 гривны (без изменений), а продать – по 41,50 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 45,38 гривны (без изменений), а продажа по 45,48 гривны (-4 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 41,25 гривны (+21 копейка), а продают – по 41,60 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45 гривен (-10 копеек), а продают – по 45,59 гривны (-2 копейки).
Какого курса ждать до конца этого года
Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Пендзин, к концу 2024 года отметка курса доллара может достичь 42,5 гривны за доллар.
Обратите внимание! По словам Пендзина, рост до 42 гривен не является существенным ростом.
В бюджет была заложена цифра среднегодового курса на следующий год. То есть начинать будем с 42 гривен, а заканчивать – 47,5 гривны.