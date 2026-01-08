Доллар рекордно дорожает: какой курс в Киеве, Львове, Одессе и Хмельницком
- Официальный курс доллара в Украине 8 января 2026 года достиг 42,71 гривны, а на 9 января ожидается повышение до 42,99 гривны за доллар.
- В разных городах Украины курс доллара на черном рынке варьируется, например, в Киеве покупка - 43,15 гривны, а продажа – 43,50 гривны за доллар.
Доллар в Украине стремительно дорожает. Последние три дня официальный курс неуклонно идет вверх, до отметки в 43 гривны за доллар. Какая цена американской валюты в крупных городах Украины, расскажем далее.
Какой курс доллара в Украине?
Официальный курс доллара 8 января 2026 года достиг отметки 42,71 гривны за доллар, подорожав сразу на 15 копеек против среды, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Старые купюры евро в Украине: можно ли рассчитываться и обменивать банкноты
В банках Украины цена доллара в четверг отличалась. В среднем, по данным сайта "Минфин" банковские учреждения предлагали:
- покупку доллара – по 42,65 гривны за доллар (+30 копеек против 7 января).
- продажу доллара – по 43,25 гривны за доллар (+40 копеек по сравнению со средой).
В то же время вечером 8 января на черном рынке Украины покупка доллара стоит 43,23 гривны, а продажа – за 43,36 гривны за доллар.
Заметьте! В пятницу, 9 января, официальный курс доллара снова вырастет и установит очередной исторический максимум. Американская валюта будет торговаться по 42,99 гривны за доллар.
Какой курс доллара в Киеве?
В банках Киева стоимость доллара в четверг соответствовала средним показателям по стране:
- покупка проводилась по цене в среднем 42,65 гривны за доллар;
- продажа осуществлялась по 43,25 гривны за доллар.
Другие ситуация наблюдалась на черном рынке Киева:
- покупка доллара была по 43,15 гривны за доллар;
- продажа – по 43,50 гривны за доллар.
Какой курс доллара во Львове?
Банки Львова в среднем торговали доллар немного иначе, чем в столице:
- покупка стоила 42,67 гривны за доллар;
- продажа проводилась по 43,22 гривны за доллар.
На черном рынке Львова разница между покупкой и продажей доллара составила всего 5 копеек:
- покупка в среднем проводилась по 43,25 гривны за доллар;
- продажа составляла 43,30 гривны за доллар.
Какой курс у доллара в Одессе?
Ситуация в банках Одессы не отличалась от Львова. Средний курс доллара составлял:
- продажа – 42,67 гривны за доллар;
- покупка – 43,22 гривны за доллар.
А вот на черном рынке Одессы цена доллара была совсем другой:
- покупка в среднем предлагалась по 42,95 гривны за доллар;
- продажа в среднем составляла 43,55 гривны за доллар.
Какой курс доллара в Хмельницком?
Средний курс доллара в банках Хмельницкого отличался от львовских цен в несколько копеек:
- покупка составляла 42,65 гривны за доллар;
- продажа достигла отметки 43,25 гривны за доллар.
На черном рынке Хмельницкого просили:
- за покупку в среднем 42,65 гривны за доллар;
- за продажу в среднем 43,22 гривны за доллар.
Стоит знать! Стоимость евро 8 января на черном рынке Украины значительно выше, чем доллара. В среднем покупка составила 50,29 гривны, а продажа – 50,60 гривны за евро.
Каким будет курс доллара в январе?
В ближайшее время динамика валютного рынка Украины будет зависеть от нескольких факторов, как внутренних, так и внешних. Среди ключевых факторов – состояние энергетической системы и связанные с ним экономические риски, а также интенсивность боевых действий.
В то же время стоимость иностранной валюты в Украине продолжает расти. Официальный курс доллара обновляет рекордные показатели уже третий день подряд, а евро превысило максимум, зафиксированный еще 31 декабря прошлого года.
Несмотря на это банкир Тарас Лесовой отмечает, что Национальный банк частично сглаживает негативные тенденции, применяя режим "управляемой гибкости" и удерживая колебания курса в установленных пределах. По его прогнозу, в ближайшие недели ситуация на валютном рынке будет оставаться "достаточно спокойной".