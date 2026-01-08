Какой курс доллара в Украине?

Официальный курс доллара 8 января 2026 года достиг отметки 42,71 гривны за доллар, подорожав сразу на 15 копеек против среды, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

В банках Украины цена доллара в четверг отличалась. В среднем, по данным сайта "Минфин" банковские учреждения предлагали:

покупку доллара – по 42,65 гривны за доллар (+30 копеек против 7 января).

продажу доллара – по 43,25 гривны за доллар (+40 копеек по сравнению со средой).

В то же время вечером 8 января на черном рынке Украины покупка доллара стоит 43,23 гривны, а продажа – за 43,36 гривны за доллар.

Заметьте! В пятницу, 9 января, официальный курс доллара снова вырастет и установит очередной исторический максимум. Американская валюта будет торговаться по 42,99 гривны за доллар.

Какой курс доллара в Киеве?

В банках Киева стоимость доллара в четверг соответствовала средним показателям по стране:

покупка проводилась по цене в среднем 42,65 гривны за доллар;

продажа осуществлялась по 43,25 гривны за доллар.

Другие ситуация наблюдалась на черном рынке Киева:

покупка доллара была по 43,15 гривны за доллар;

продажа – по 43,50 гривны за доллар.

Какой курс доллара во Львове?

Банки Львова в среднем торговали доллар немного иначе, чем в столице:

покупка стоила 42,67 гривны за доллар;

продажа проводилась по 43,22 гривны за доллар.

На черном рынке Львова разница между покупкой и продажей доллара составила всего 5 копеек:

покупка в среднем проводилась по 43,25 гривны за доллар;

продажа составляла 43,30 гривны за доллар.

Какой курс у доллара в Одессе?

Ситуация в банках Одессы не отличалась от Львова. Средний курс доллара составлял:

продажа – 42,67 гривны за доллар;

покупка – 43,22 гривны за доллар.

А вот на черном рынке Одессы цена доллара была совсем другой:

покупка в среднем предлагалась по 42,95 гривны за доллар;

продажа в среднем составляла 43,55 гривны за доллар.

Какой курс доллара в Хмельницком?

Средний курс доллара в банках Хмельницкого отличался от львовских цен в несколько копеек:

покупка составляла 42,65 гривны за доллар;

продажа достигла отметки 43,25 гривны за доллар.

На черном рынке Хмельницкого просили:

за покупку в среднем 42,65 гривны за доллар;

за продажу в среднем 43,22 гривны за доллар.

Стоит знать! Стоимость евро 8 января на черном рынке Украины значительно выше, чем доллара. В среднем покупка составила 50,29 гривны, а продажа – 50,60 гривны за евро.

Каким будет курс доллара в январе?