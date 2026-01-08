Який курс долара в Україні?

Офіційний курс долара 8 січня 2026 року сягнув позначки 42,71 гривні за долар, здорожчавши одразу на 15 копійок проти середи, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

У банках України ціна долара у четвер різнилася. У середньому, за даними сайту "Мінфін" банківські установи пропонували:

купівлю долара – по 42,65 гривні за долар (+30 копійок проти 7 січня).

продаж долара – по 43,25 гривні за долар (+40 копійок у порівнянні з середою).

Водночас увечері 8 січня на чорному ринку України купівля долара вартує 43,23 гривні, а продаж – за 43,36 гривні за долар.

Зауважте! У п'ятницю, 9 січня, офіційний курс долара знову зросте і встановить черговий історичний максимум. Американська валюта торгуватиметься по 42,99 гривні за долар.

Який курс долара у Києві?

У банках Києва вартість долара у четвер відповідала середнім показникам по країні:

купівля проводилася за ціною в середньому 42,65 гривні за долар;

продаж здійснювався по 43,25 гривні за долар.

Інші ситуація спостерігалася на чорному ринку Києва:

купівля долара була по 43,15 гривні за долар;

продаж – по 43,50 гривні за долар.

Який курс долара у Львові?

Банки Львова в середньому торгували долар трохи інакше, ніж у столиці:

купівля вартувала 42,67 гривні за долар;

продаж проводився по 43,22 гривні за долар.

На чорному ринку Львова різниця між купівлею та продажем долара склала усього 5 копійок:

купівля у середньому проводилася по 43,25 гривні за долар;

продаж складав 43,30 гривні за долар.

Який курс у долара в Одесі?

Ситуація у банках Одеси не відрізнялася від Львова. Середній курс долара становив:

продаж – 42,67 гривні за долар;

купівля – 43,22 гривні за долар.

А от на чорному ринку Одеси ціна долара була зовсім іншою:

купівля в середньому пропонувалася по 42,95 гривні за долар;

продаж у середньому складав 43,55 гривні за долар.

Який курс долара в Хмельницькому?

Середній курс долара в банках Хмельницького різнився від львівських цін у кілька копійок:

купівля становила 42,65 гривні за долар;

продаж досяг позначки 43,25 гривні за долар.

На чорному ринку Хмельницького просили:

за купівлю в середньому 42,65 гривні за долар;

за продаж в середньому 43,22 гривні за долар.

Варто знати! Вартість євро 8 січня на чорному ринку України значно вища, ніж долара. В середньому купівля склала 50,29 гривні, а продаж – 50,60 гривні за євро.

