Який курс долара в Україні?
Офіційний курс долара 8 січня 2026 року сягнув позначки 42,71 гривні за долар, здорожчавши одразу на 15 копійок проти середи, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Старі купюри євро в Україні: чи можна розраховуватися та обмінювати банкноти
У банках України ціна долара у четвер різнилася. У середньому, за даними сайту "Мінфін" банківські установи пропонували:
- купівлю долара – по 42,65 гривні за долар (+30 копійок проти 7 січня).
- продаж долара – по 43,25 гривні за долар (+40 копійок у порівнянні з середою).
Водночас увечері 8 січня на чорному ринку України купівля долара вартує 43,23 гривні, а продаж – за 43,36 гривні за долар.
Зауважте! У п'ятницю, 9 січня, офіційний курс долара знову зросте і встановить черговий історичний максимум. Американська валюта торгуватиметься по 42,99 гривні за долар.
Який курс долара у Києві?
У банках Києва вартість долара у четвер відповідала середнім показникам по країні:
- купівля проводилася за ціною в середньому 42,65 гривні за долар;
- продаж здійснювався по 43,25 гривні за долар.
Інші ситуація спостерігалася на чорному ринку Києва:
- купівля долара була по 43,15 гривні за долар;
- продаж – по 43,50 гривні за долар.
Який курс долара у Львові?
Банки Львова в середньому торгували долар трохи інакше, ніж у столиці:
- купівля вартувала 42,67 гривні за долар;
- продаж проводився по 43,22 гривні за долар.
На чорному ринку Львова різниця між купівлею та продажем долара склала усього 5 копійок:
- купівля у середньому проводилася по 43,25 гривні за долар;
- продаж складав 43,30 гривні за долар.
Який курс у долара в Одесі?
Ситуація у банках Одеси не відрізнялася від Львова. Середній курс долара становив:
- продаж – 42,67 гривні за долар;
- купівля – 43,22 гривні за долар.
А от на чорному ринку Одеси ціна долара була зовсім іншою:
- купівля в середньому пропонувалася по 42,95 гривні за долар;
- продаж у середньому складав 43,55 гривні за долар.
Який курс долара в Хмельницькому?
Середній курс долара в банках Хмельницького різнився від львівських цін у кілька копійок:
- купівля становила 42,65 гривні за долар;
- продаж досяг позначки 43,25 гривні за долар.
На чорному ринку Хмельницького просили:
- за купівлю в середньому 42,65 гривні за долар;
- за продаж в середньому 43,22 гривні за долар.
Варто знати! Вартість євро 8 січня на чорному ринку України значно вища, ніж долара. В середньому купівля склала 50,29 гривні, а продаж – 50,60 гривні за євро.
Яким буде курс долара у січні?
Найближчим часом динаміка валютного ринку України залежатиме від кількох чинників, як внутрішніх, так і зовнішніх. Серед ключових факторів – стан енергетичної системи та пов’язані з ним економічні ризики, а також інтенсивність бойових дій.
Водночас вартість іноземної валюти в Україні продовжує зростати. Офіційний курс долара оновлює рекордні показники вже третій день поспіль, а євро перевищило максимум, зафіксований ще 31 грудня минулого року.
Попри це банкір Тарас Лєсовий зазначає, що Національний банк частково згладжує негативні тенденції, застосовуючи режим "керованої гнучкості" та утримуючи коливання курсу в установлених межах. За його прогнозом, у найближчі тижні ситуація на валютному ринку залишатиметься "досить спокійною".