Как участнику боевых действий стать на квартирный учет и что для этого нужно

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших военнослужащих имеют право стать на квартирный учет. Подать заявление на включение в очередь на жилье можно по месту постоянного проживания или официального трудоустройства.

Как стать на квартирный учет

Подать заявление на включение в очередь на жилье можно по месту постоянного проживания или официального трудоустройства, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Решение о предоставлении жилья ветеранам принимают исполнительные органы местного самоуправления – сельские, поселковые или городские советы – при условии наличия свободных жилых помещений.

Подать документы на квартирный учет можно несколькими способами:

непосредственно в исполнительный комитет местного совета;

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в администрацию предприятия или учреждения по месту работы;

в организацию, где работает ветеран.

После рассмотрения обращения заявителю выдают справку о постановке на учет или предоставляют обоснованный отказ. Причинами отказа обычно является неполный пакет документов или отсутствие оснований для улучшения жилищных условий.

Какие документы нужны

Чтобы стать на учет, нужно предоставить:

письменное заявление, подписанное всеми членами семьи;

справку о составе семьи и регистрации места жительства;

копию удостоверения участника боевых действий или документа, подтверждающего инвалидность вследствие войны;

копии паспорта и идентификационного кода;

справку о том, находятся ли члены семьи на учете по месту работы.

После подачи всех документов начинается процедура рассмотрения заявки и принятия решения.

Кто может стать на квартирный учет

Право на получение жилья имеют лица, которые соответствуют определенным критериям и находятся на квартирном учете. К этой категории относятся:

люди с инвалидностью I и II группы, полученной в результате войны;

участники боевых действий, в том числе ветераны АТО/ООС;

лица, которые принимали участие в боевых действиях за пределами Украины;

участники Революции Достоинства.

Кроме того, на обеспечение жильем могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, которые: