Львовяне получили большие платежки: почему квартплата выросла по всей Украине

В феврале жители многоэтажек получили обновленные счета за содержание домов и придомовых территорий. Во Львове сумма в платежках выросла примерно на 20%, а кое-где даже больше.

Почему выросла квартплата в Украине?

У Львовском городском совете объяснили, с чем связаны изменения. На стоимость услуг непосредственно повлияло повышение "минималки".

Одной из основных составляющих тарифа является зарплата работников коммунальных предприятий, управляющих компаний и смежных сервисов, например обслуживания лифтов, аварийных служб и тому подобное.

С 1 января в Украине произошло общегосударственное повышение минимальной заработной платы – с 8 000 до 8 647 гривен.

Такого повышения у нас не было уже два года... В тарифе заложена стоимость работы людей, и после поднятия "минималки" нужно предусматривать больше средств на зарплаты,

– объяснил первый заместитель мэра Андрей Москаленко.

В среднем по Львову рост сумм в платежках составляет 20%. Однако этот показатель приблизительный, ведь все зависит от конкретного дома – площади лестничной клетки, наличия лифтов и тому подобное.

Пример: если раньше квартплата за однокомнатную квартиру в городе составляла ориентировочно 320 гривен, то теперь сумма выросла примерно на 60 гривен и составляет уже 380 гривен в месяц.

Чиновник отметил, что увеличение стоимости произошло во всех украинских городах, кое-где даже существеннее, чем во Львове. И причина везде одна – повышение минимальной заработной платы.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи о якобы подготовке законодательных инициатив для повышения тарифов на электроэнергию и тепло для населения.

Что еще стоит знать о коммунальных услугах?