Чому зросла квартплата в Україні?

У Львівській міській раді пояснили, з чим пов'язані зміни. На вартість послуг безпосередньо вплинуло підвищення "мінімалки".

Одним з основних складників тарифу є зарплата працівників комунальних підприємств, компаній-управителів і суміжних сервісів, як-от обслуговування ліфтів, аварійних служб тощо.

З 1 січня в Україні відбулося загальнодержавне підвищення мінімальної заробітної плати – з 8 000 до 8 647 гривень.

Такого підвищення у нас не було вже два роки… У тарифі закладена вартість роботи людей, і після підняття "мінімалки" потрібно передбачати більше коштів на зарплати,

– пояснив перший заступник мера Андрій Москаленко.

У середньому по Львову ріст сум у платіжках становить 20%. Однак цей показник приблизний, адже все залежить від конкретного будинку – площі сходової клітки, наявності ліфтів тощо.

Приклад: якщо раніше квартплата за однокімнатну квартиру в місті складала орієнтовно 320 гривень, то тепер сума зросла приблизно на 60 гривень і становить уже 380 гривень на місяць.

Посадовець наголосив, що збільшення вартості відбулося в усіх українських містах, подекуди навіть суттєвіше, аніж у Львові. І причина всюди одна – підвищення мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про нібито підготовку законодавчих ініціатив для підвищення тарифів на електроенергію й тепло для населення.

