Почему выросла квартплата в Украине?
У Львовском городском совете объяснили, с чем связаны изменения. На стоимость услуг непосредственно повлияло повышение "минималки".
Одной из основных составляющих тарифа является зарплата работников коммунальных предприятий, управляющих компаний и смежных сервисов, например обслуживания лифтов, аварийных служб и тому подобное.
С 1 января в Украине произошло общегосударственное повышение минимальной заработной платы – с 8 000 до 8 647 гривен.
Такого повышения у нас не было уже два года... В тарифе заложена стоимость работы людей, и после поднятия "минималки" нужно предусматривать больше средств на зарплаты,
– объяснил первый заместитель мэра Андрей Москаленко.
В среднем по Львову рост сумм в платежках составляет 20%. Однако этот показатель приблизительный, ведь все зависит от конкретного дома – площади лестничной клетки, наличия лифтов и тому подобное.
Пример: если раньше квартплата за однокомнатную квартиру в городе составляла ориентировочно 320 гривен, то теперь сумма выросла примерно на 60 гривен и составляет уже 380 гривен в месяц.
Чиновник отметил, что увеличение стоимости произошло во всех украинских городах, кое-где даже существеннее, чем во Львове. И причина везде одна – повышение минимальной заработной платы.
Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи о якобы подготовке законодательных инициатив для повышения тарифов на электроэнергию и тепло для населения.
Что еще стоит знать о коммунальных услугах?
Напомним, предельный уровень дохода для получения льгот на жилищно-коммунальные услуги вырос до 4 660 гривен из-за увеличения прожиточного минимума.
Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский рассказал, что считает целесообразным внедрение региональной градации тарифов по Украине – с рыночным ценообразованием.