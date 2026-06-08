КВЭДы уходят в прошлое: что изменится для предпринимателей с 1 января

Для физических лиц-предпринимателей появилась важная информация. Старые КВЭДы уже постепенно уходят в прошлое. Дело в том, что Украина переходит на новую европейскую классификацию "NACE 2.1-UA".

Что изменится для ФЛП в 2027 году

Переход состоится уже 1 января 2027 года, о чем сообщила бухгалтер для ФЛП и консультант по налогам Натали Лазаренко.

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Эксперт отметила, что Госстат уже выложил официальную таблицу соответствия.

Очень рекомендую заглянуть туда уже сейчас, чтобы внезапно не остаться с недействительными кодами деятельности,

– написала Натали Лазаренко.

Она объяснила, что это большой шаг в сторону евроинтеграции – таким образом коды синхронизируют с правилами Евросоюза. А в Excel-таблице от Госстата можно четко увидеть, какая судьба ждет тот или иной КВЭД.

Обратить внимание нужно на колонку с типом изменений.

(1:1): Все остается в силе – код и название не меняются.

(1:N): Код разбивают на несколько более детальных. Человек должен будет выбрать тот, который четко описывает работу.

(N:1): Несколько похожих видов деятельности объединят в один общий код.

(N:M): Старая группа кодов перемешивается и создает кучу новых вариантов.

Обратите внимание! Украинцам советуют зафиксировать свои текущие КВЭДы, в течение текущего года отслеживать таблицы соответствия и подготовиться к изменению кодов с 1 января.

Что еще стоит знать ФЛПам

Украинцам предусмотрены штрафы, если они не будут платить единый социальный взнос. За неуплату предусмотрены следующие штрафные санкции: 20% от суммы долга, 0,1% пени за каждый день просрочки и дополнительно 10% в случае доначисления взноса.

Кроме того, не применять РРО или ПРРО при розничной торговле на территории села или поселка имеют право ФЛП на едином налоге. Но если они не продают товары, которые относятся к подакцизным.