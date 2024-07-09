Бизнес обеспокоен квотами на импорт электроэнергии: как это может навредить
Источник:GMK Center
Украинская промышленность рискует потерять конкурентоспособность из-за требования импортировать 80% электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы. Если в мае Украина импортировала 448 тысяч мегаватт-часов, то в июне уже 858,3 тысячи мегаватт-часов.
Какие последствия могут быть для бизнеса
С конца марта Россия нанесла многочисленные ракетно-дронные удары по украинским энергетическим объектам, в частности ТЭС, ГЭС и многих подстанциях. Это привело к потере около 9 гигаватт генерации, что привело к дефициту электроэнергии.
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Кроме плановых отключений в Украине также начали наращивать импорт электроэнергии. Импорт осуществляется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.Заметьте! Однако в конце мая 2024 года Кабинет Министров принял постановление №611, которое установило минимальную квоту импорта электроэнергии на уровне не менее 80%.
Это решение стало неожиданностью для украинского бизнеса, поскольку его приняли без предварительного обсуждения.
Вот о каких возможных последствиях такого решения говорят сами компании:
Завышенные цены. Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине является самой высокой в Европе. По данным исследования GMK Center, в июне цена на рынке на сутки вперед в Украине составляла 112,3 евро за мегаватт-час, тогда как в Польше и Германии цены были 105 евро за мегаватт-час и 72,6 евро за мегаватт-час соответственно.
Снижение уровня производства и конкурентоспособности. Подорожание поставок электроэнергии неизбежно приводит к снижению конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, что в свою очередь заставляет предприятия сокращать производство.
Невозможность планирования производства. Нестабильность поставок электроэнергии создает препятствия для планирования производства, что негативно влияет не только на промышленность, но и на смежные отрасли и сферу логистики.
Снижение производства и экспорта может негативно повлиять на поступления в госбюджет. По оценкам "АрселорМиттал Кривой Рог", внедрение 80% квоты на импорт электроэнергии повлечет такие негативные последствия как уменьшение налоговых выплат, суменьшение платы за недра и экологических платежей и зснижение НДС на импорт сырьевых ресурсов.
Негативные социальные последствия. Повышение стоимости электроэнергии ведет к снижению конкурентоспособности на мировом рынке
- Уменьшение валютных поступлений. Вследствие сокращения экспорта готовой продукции, валютные поступления уменьшатся примерно на 90 миллионов долларов (3,6 миллиарда гривен ежемесячно.