Які наслідки можуть біти для бізнесу

З кінця березня Росія завдала численних ракетно-дронових ударів по українських енергетичних об’єктах, зокрема ТЕС, ГЕС та багатьох підстанціях. Це спричинило втрату близько 9 гігават генерації, що призвело до дефіциту електроенергії.

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Окрім планових відключень в Україні також почали нарощувати імпорт електроенергії. Імпорт здійснюється з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

Зауважте! Однак наприкінці травня 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №611, яка встановила мінімальну квоту імпорту електроенергії на рівні не менше 80%.

Це рішення стало несподіванкою для українського бізнесу, оскільки його ухвалили без попереднього обговорення.

Ось про які можливі наслідки такого рішення кажуть самі компанії:

Завищені ціни . Вартість електроенергії для промислових споживачів в Україні є найвищою в Європі. За даними дослідження GMK Center, у червні ціна на ринку на добу вперед в Україні становила 112,3 євро за мегават-годину, тоді як у Польщі та Німеччині ціни були 105 євро за мегават-годину і 72,6 євро за мегават-годину відповідно.

Зниження рівня виробництва та конкурентоспроможності. Подорожчання поставок електроенергії неминуче призводить до зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, що своєю чергою змушує підприємства скорочувати виробництво.

Неможливість планування виробництва. Нестабільність постачання електроенергії створює перешкоди для планування виробництва, що негативно впливає не лише на промисловість, але й на суміжні галузі та сферу логістики.

Зниження виробництва та експорту може негативно вплинути на надходження до держбюджету. За оцінками "АрселорМіттал Кривий Ріг", впровадження 80% квоти на імпорт електроенергії спричинить такі негативні наслідки як зменшення податкових виплат, з меншення плати за надра та екологічних платежів та з ниження ПДВ на імпорт сировинних ресурсів.

Негативні соціальні наслідки. Підвищення вартості електроенергії веде до зниження конкурентоспроможності на світовому ринку

Зменшення валютних надходжень. Внаслідок скорочення експорту готової продукції, валютні надходження зменшаться приблизно на 90 мільйонів доларів (3,6 мільярда гривень щомісяця.

Зауважте! Раніше бізнес закликав Кабмін переглянути рішення щодо обов'язкового імпорту 80% електроенергії. Підприємці вважають, що компромісом може бути встановлення цієї норми на рівні 50%, інакше висока вартість імпортної електроенергії призведе до скорочення виробництва.