Які наслідки можуть біти для бізнесу

З кінця березня Росія завдала численних ракетно-дронових ударів по українських енергетичних об’єктах, зокрема ТЕС, ГЕС та багатьох підстанціях. Це спричинило втрату близько 9 гігават генерації, що призвело до дефіциту електроенергії.

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Окрім планових відключень в Україні також почали нарощувати імпорт електроенергії. Імпорт здійснюється з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.

Це рішення стало несподіванкою для українського бізнесу, оскільки його ухвалили без попереднього обговорення.

Ось про які можливі наслідки такого рішення кажуть самі компанії:

  • Завищені ціни. Вартість електроенергії для промислових споживачів в Україні є найвищою в Європі. За даними дослідження GMK Center, у червні ціна на ринку на добу вперед в Україні становила 112,3 євро за мегават-годину, тоді як у Польщі та Німеччині ціни були 105 євро за мегават-годину і 72,6 євро за мегават-годину відповідно.

  • Зниження рівня виробництва та конкурентоспроможності. Подорожчання поставок електроенергії неминуче призводить до зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, що своєю чергою змушує підприємства скорочувати виробництво.

  • Неможливість планування виробництва. Нестабільність постачання електроенергії створює перешкоди для планування виробництва, що негативно впливає не лише на промисловість, але й на суміжні галузі та сферу логістики.

  • Зниження виробництва та експорту може негативно вплинути на надходження до держбюджету. За оцінками "АрселорМіттал Кривий Ріг", впровадження 80% квоти на імпорт електроенергії спричинить такі негативні наслідки як зменшення податкових виплат, зменшення плати за надра та екологічних платежів та зниження ПДВ на імпорт сировинних ресурсів.

  • Негативні соціальні наслідки. Підвищення вартості електроенергії веде до зниження конкурентоспроможності на світовому ринку

  • Зменшення валютних надходжень. Внаслідок скорочення експорту готової продукції, валютні надходження зменшаться приблизно на 90 мільйонів доларів (3,6 мільярда гривень щомісяця.