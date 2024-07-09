Какие последствия могут быть для бизнеса

С конца марта Россия нанесла многочисленные ракетно-дронные удары по украинским энергетическим объектам, в частности ТЭС, ГЭС и многих подстанциях. Это привело к потере около 9 гигаватт генерации, что привело к дефициту электроэнергии.

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Кроме плановых отключений в Украине также начали наращивать импорт электроэнергии. Импорт осуществляется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

Заметьте! Однако в конце мая 2024 года Кабинет Министров принял постановление №611, которое установило минимальную квоту импорта электроэнергии на уровне не менее 80%.

Это решение стало неожиданностью для украинского бизнеса, поскольку его приняли без предварительного обсуждения.

Вот о каких возможных последствиях такого решения говорят сами компании:

Завышенные цены . Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине является самой высокой в Европе. По данным исследования GMK Center, в июне цена на рынке на сутки вперед в Украине составляла 112,3 евро за мегаватт-час, тогда как в Польше и Германии цены были 105 евро за мегаватт-час и 72,6 евро за мегаватт-час соответственно.

Снижение уровня производства и конкурентоспособности. Подорожание поставок электроэнергии неизбежно приводит к снижению конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, что в свою очередь заставляет предприятия сокращать производство.

Невозможность планирования производства. Нестабильность поставок электроэнергии создает препятствия для планирования производства, что негативно влияет не только на промышленность, но и на смежные отрасли и сферу логистики.

Снижение производства и экспорта может негативно повлиять на поступления в госбюджет. По оценкам "АрселорМиттал Кривой Рог", внедрение 80% квоты на импорт электроэнергии повлечет такие негативные последствия как уменьшение налоговых выплат, с уменьшение платы за недра и экологических платежей и з снижение НДС на импорт сырьевых ресурсов.

Негативные социальные последствия. Повышение стоимости электроэнергии ведет к снижению конкурентоспособности на мировом рынке

Уменьшение валютных поступлений. Вследствие сокращения экспорта готовой продукции, валютные поступления уменьшатся примерно на 90 миллионов долларов (3,6 миллиарда гривен ежемесячно.

Заметьте! Ранее бизнес призвал Кабмин пересмотреть решение об обязательном импорте 80% электроэнергии. Предприниматели считают, что компромиссом может быть установление этой нормы на уровне 50%, иначе высокая стоимость импортной электроэнергии приведет к сокращению производства.