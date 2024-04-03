Кыргызстан больше не будет принимать платежные карты российской системы "Мир"

Уже с 5 апреля в Кыргызстане прекратят обслуживать карты платежной системы "Мир". Так произошло из-за опасений "вторичных санкций" со стороны США.

Кыргызстан не будет обслуживать карты России

Оператор местной платежной системы "Элкарт" принял такое решение из-за санкций со стороны США против Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора платежной системы "Мир".

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Соответственно в НСПК сообщили, что "Элкарт" не будет обслуживать их карты уже с 3 апреля, то есть с сегодняшнего дня. В самой платежной системе страны объяснили, что такие действия необходимы, чтобы избежать "вторичных санкций" от США.

Поэтому теперь для владельцев карт "Мир" нельзя будет:

снять наличные в банкоматах;

перевести средства;

осуществлять интернет-платежи;

оплачивать покупки картой в POS-терминалах.

Блокирующие санкции от США против оператора НСПК были введены еще в феврале 2024 года. Также карты платежной системы "Мир" перестали работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении 30 марта этого года.