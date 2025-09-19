Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" пересмотрел производственные планы на 2025 год. Их планируют сократить около на 40%.

Как и почему "АвтоВАЗ" сокращает планы производства?

Производство сокращают из-за обвала продаж, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

Сначала, в ноябре 2024 года, совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил план выпуска на объемом 500 тысяч автомобилей, а уже в июне прогнозировали падение продаж на 20-25%, до 367 тысяч автомобилей. Текущий прогноз предусматривает уже 40% сокращение.

По словам президента компании, выпуск автомобилей Lada составит чуть более 300 тысяч единиц, включая новую модель Lada Iskra, которая будет собираться на петербургском автозаводе.

Что происходит с продажами Lada?

Продажи Lada за восемь месяцев 2025 года упали на 24,9% – до 211,3 тысячи автомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

Всего в первом полугодии 2025-го в России было реализовано 530,4 тысяч новых легковых автомобилей, а с учетом грузовиков и автобусов – 601,8 тысяч. Это на 28% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Продажа легковых машин снизилась на 26%, автобусов – почти на 60%, тяжелых грузовиков – на 55,9%.

Падение связано с рядом негативных факторов: высокой ключевой ставкой Центробанка, ужесточением условий автокредитования и демпингом со стороны китайских автомобилей, массово ввезенных в страну в 2024 году.

Какие проблемы имеет экономика России и отрасли?