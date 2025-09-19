Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" переглянув виробничі плани на 2025 рік. Їх планують скоротити близько на 40%.

Як і чому "АвтоВАЗ" скорочує плани виробництва?

Виробництво скорочують через обвал продажів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

Спочатку, у листопаді 2024 року, рада директорів "АвтоВАЗу" затвердила план випуску на обсягом 500 тисяч автомобілів, а вже у червні прогнозували падіння продажів на 20-25%, до 367 тисяч автомобілів. Поточний прогноз передбачає вже 40% скорочення.

За словами президента компанії, випуск автомобілів Lada складе трохи більше 300 тисяч одиниць, включаючи нову модель Lada Iskra, яка збиратиметься на петербурзькому автозаводі.

Що відбувається з продажами Lada?

Продажі Lada за вісім місяців 2025 року впали на 24,9% – до 211,3 тисячі автомобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичне агентство "Автостат".

Загалом у першому півріччі 2025-го в Росії було реалізовано 530,4 тисяч нових легкових автомобілів, а з урахуванням вантажівок і автобусів – 601,8 тисяч. Це на 28% менше ніж за аналогічний період минулого року. Продаж легкових машин знизився на 26%, автобусів – майже на 60%, важких вантажівок – на 55,9%.

Падіння пов'язане з низкою негативних факторів: високою ключовою ставкою Центробанку, посиленням умов автокредитування та демпінгом з боку китайських автомобілів, масово ввезених до країни у 2024 році.

Які проблеми має економіка Росії та галузі?