Російський "АвтоВАЗ" різко скорочує виробництво після обвалу продажів
- Російський "АвтоВАЗ" скорочує виробничі плани на 2025 рік на 40% через обвал продажів автомобілів.
- Продажі Lada за вісім місяців 2025 року знизилися на 24,9%, що пов'язано з високою ключовою ставкою, умовами автокредитування та демпінгом китайських автомобілів.
Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" переглянув виробничі плани на 2025 рік. Їх планують скоротити близько на 40%.
Як і чому "АвтоВАЗ" скорочує плани виробництва?
Виробництво скорочують через обвал продажів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.
Спочатку, у листопаді 2024 року, рада директорів "АвтоВАЗу" затвердила план випуску на обсягом 500 тисяч автомобілів, а вже у червні прогнозували падіння продажів на 20-25%, до 367 тисяч автомобілів. Поточний прогноз передбачає вже 40% скорочення.
За словами президента компанії, випуск автомобілів Lada складе трохи більше 300 тисяч одиниць, включаючи нову модель Lada Iskra, яка збиратиметься на петербурзькому автозаводі.
Що відбувається з продажами Lada?
Продажі Lada за вісім місяців 2025 року впали на 24,9% – до 211,3 тисячі автомобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичне агентство "Автостат".
Загалом у першому півріччі 2025-го в Росії було реалізовано 530,4 тисяч нових легкових автомобілів, а з урахуванням вантажівок і автобусів – 601,8 тисяч. Це на 28% менше ніж за аналогічний період минулого року. Продаж легкових машин знизився на 26%, автобусів – майже на 60%, важких вантажівок – на 55,9%.
Падіння пов'язане з низкою негативних факторів: високою ключовою ставкою Центробанку, посиленням умов автокредитування та демпінгом з боку китайських автомобілів, масово ввезених до країни у 2024 році.
Які проблеми має економіка Росії та галузі?
Російська економіка постраждає через танення льодовиків. Це може призвести до втрат щонайменше у 5 трильйонів рублів до 2050 року. Агросектор постраждає через зниження врожайності зернових у південних регіонах, а третина дата-центрів у Московському регіоні можуть бути під загрозою природних катастроф до 2050 року.
Економіка Росії сповільнилася у 11 разів за пів року. Промисловість Росії переживає кризу, зокрема, виробництво меблів, одягу, електрообладнання та металургії значно скоротилося.
Президент Росії Володимир Путін публічно визнав економічні проблеми країни, вимагаючи від чиновників забезпечити "вищі темпи" зростання ВВП. Проблеми російської економіки пов'язані з агресивною війною проти України, яка витрачає значні ресурси на військово-промисловий комплекс і армію.