Укрпочта будет давать пенсионерам энергосберегающие лампы: как их получить

С 5 декабря во всех сельских отделениях Укрпочты кроме Киевской области, для пенсионеров начнется дополнительный обмен LED-ламп. В Киевской области этот проект стартует чуть позже — 12 декабря.

Плюс пять

Укрпочта восстанавливает проект, предусматривающий обмен ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Люди пенсионного возраста смогут дополнительно получить пять таких ламп.

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Если раньше старые лампы нужно было предоставлять сразу при обмене, теперь их можно будет принести в отделение Укрпочты в течение месяца с момента получения пяти новых.

Как получить новые лампы

Чтобы получить еще по 5 энергосберегающих ламп, пенсионерам нужно просто посетить отделение с паспортом, номером карты налогоплательщика, пенсионным удостоверением и активным номером телефона.

Кто еще может обменять лампы

Сейчас по всей Украине для обмена доступно около 18 миллионов энергосберегающих ламп. Программа будет действовать до тех пор, пока светодиоды будут в наличии на каждом отдельном отделении.

Подать заявку на получение LED-ламп могут также юридические лица. Среди них: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД. Для этого следует подать соответствующее заявление в приложении Дия.

По предварительным подсчетам, экономия от обмена еще 18 миллионов светодиодных ламп позволит сэкономить до 1000 мегаватт, что равно работе блока атомной электростанции.