Латвия возобновляет закупку российского газа – будут платить в евро

29 июля 2022 , 17:13
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Источник:

Delfi

Латвия, которая с 2023 года должна полностью отказаться от газа из россии, возобновила закупку российского голубого топлива. Оператор газотранспортной системы Латвии возобновил закупку газа через посредника.

Латвия не покупает газ у "газпрома"

Об этом заявил глава Latvijas gāze Айгарс Калвитис. Он подтвердил, что компания возобновила закупку российского газа, но расплачивается за него не рублями, а евро.

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Айгарс Калвитис подчеркнул, что компания покупает газ не у "газпрома", а у другой компании, которую он отказался назвать, поскольку "это коммерческая информация".

Latvijas gāze сейчас покупает газ, но мы не покупаем газ у "газпрома", потому что не можем рассчитаться с "газпромом". У нас есть другой поставщик,
– сказал глава Latvijas gāze.

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Автор: Михайло Гема