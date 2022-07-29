Латвия не покупает газ у "газпрома"

Об этом заявил глава Latvijas gāze Айгарс Калвитис. Он подтвердил, что компания возобновила закупку российского газа, но расплачивается за него не рублями, а евро.

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Айгарс Калвитис подчеркнул, что компания покупает газ не у "газпрома", а у другой компании, которую он отказался назвать, поскольку "это коммерческая информация".

Latvijas gāze сейчас покупает газ, но мы не покупаем газ у "газпрома", потому что не можем рассчитаться с "газпромом". У нас есть другой поставщик,

– сказал глава Latvijas gāze.

Страны Балтии отказались от российского газа

Страны Балтии 1 апреля сообщили, что больше не будут импортировать российский природный газ. Литва 2 апреля стала первой страной в ЕС, которая отказалась от импорта российского газа. Уже 3 апреля импорт голубого топлива из россии прекратили Латвия и Эстония.

Впрочем, в Латвии решили полностью отказаться от российского газа с 1 января 2023 года. В середине июля Латвийский Сейм утвердил окончательные поправки в закон об энергетике, запрещающий импорт российского газа с 2023 года.

Кроме того, Литва, Латвия и Эстония согласовали между собой отказ от закупок электроэнергии у россии.

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