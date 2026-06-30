Новый удар по России и Беларуси: Латвия готовит запрет на "неподсанкционные" товары

В Латвии намерены запретить импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Министерство иностранных дел уже разработало соответствующие поправки к закону, чтобы еще больше сократить торговлю с Москвой.

Какие товары хочет запретить Латвия

В настоящее время поправки находятся на стадии согласования, пишет Delfi.

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Однако министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила журналистам, что их могут утвердить по ускоренной процедуре до конца июля:

правительство, вероятно, рассмотрит законопроект на следующей неделе;

парламент – на заседании 23 июля.

В документе четко прописан запрет на ввоз определенных промышленных товаров не только из России и Беларуси, но и из других стран, если они происходят из этих государств.

Точного перечня запрещенных товаров в самом законе нет, он будет определен отдельным постановлением правительства Латвии.

В то же время, по данным издания, запрет может распространяться на :

книги;

газеты;

видеоигры;

спортивные товары;

игрушки;

одежда;

и обувь.

В 2025 году Россия и Беларусь в совокупности импортировали в Латвию этих товаров на сумму 12,5 миллионов евро,

Почему Латвия запрещает товары из России и Беларуси

Законопроект предусматривает, что определенные товары из России и Беларуси нельзя будет ввозить для свободной продажи, переработки и конечного потребления.

В то же время их транзит через Латвию в другие страны Евросоюза не будет ограничиваться.

Запрет коснется тех промышленных товаров, которые до сих пор не подпадают под санкции ЕС, тарифные ограничения или другие торговые меры.

Авторы законопроекта заявляют, что он призван продемонстрировать позицию Латвии и призвать общество отказаться от товаров российского и белорусского происхождения.

Таким образом, Рига хочет еще больше сократить экономические связи с Россией и Беларусью и уменьшить их доходы от экспорта, дополнив общую санкционную политику ЕС собственными запретами.

Напомним, недавно новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что хочет разорвать все торговые отношения с Россией, и поручил МИДу разработать соответствующие решения. Впрочем, он признал, что для отдельных отраслей придется сделать исключения и продолжить торговлю с Москвой, в частности, в фармацевтической отрасли.