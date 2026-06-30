Які товари хоче заборонити Латвія

Наразі поправки поки перебувають на погодженні, пише Delfi.

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Однак міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла журналістам, що їх можуть затвердити за прискореною процедурою до кінця липня:

уряд, імовірно, розгляне законопроєкт наступного тижня;

парламент – на засіданні 23 липня.

У документі чітко прописана заборона на ввезення певних промислових товарів не лише з Росії та Білорусі, але й і з інших країн, якщо вони походять з цих держав.

Точного переліку заборонених товарів у самому законі немає, його визначатиме окрема постанова уряду Латвії.

Водночас за даними видання, заборона може поширюватися на:

книги;

газети;

відеоігри;

спортивні товари;

іграшки;

одяг;

та взуття.

У 2025 році Росія та Білорусь на двох імпортували до Латвії цих товарів на 12,5 мільйонів євро,

Чому Латвія забороняє товари з Росії та Білорусі

Законопроєкт визначає, що певні товари з Росії та Білорусі не можна буде ввозити для вільного продажу, переробки та кінцевого споживання.

Водночас їхній транзит через Латвію до інших країн Євросоюзу не обмежуватимуть.

Заборона стосуватиметься тих промислових товарів, які досі не підпадають під санкції ЄС, тарифні обмеження чи інші торгівельні заходи.

Автори законопроєкту говорять, що він має продемонструвати позицію Латвії та закликати суспільство відмовитися від товарів російського й білоруського походження.

Том, у такий спосіб Рига хоче ще більше скоротити економічні зв'язки із Росією та Білоруссю і зменшити їхні доходи від експорту, доповнивши загальну санкційну політику ЄС власними заборонами.

Нагадаємо, нещодавно новий прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що хоче розірвати усі торгівельні відносини з Росією і доручив МЗС напрацювати відповідні рішення. Втім, він визнав, що для окремих галузей доведеться зробити винятки й продовжити торгувати з Москвою, зокрема, у фармацевтичній галузі.