Как получить льготу на водоснабжение

В Украине установлены социальные нормативы для предоставления льгот на оплату водоснабжения и водоотведения. Эти нормативы позволяют определенным категориям населения получить скидки на коммунальные услуги в пределах определенных объемов потребления.

Когда предоставляется льгота на воду

Льготные нормы на оплату водоснабжения и водоотведения установлены постановлением Кабинета Министров Украины "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для получения льгот на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу установлены следующие ограничения: