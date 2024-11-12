Как получить льготу на водоснабжение
12 ноября 2024, 13:10Читати новину українською
В Украине установлены социальные нормативы для предоставления льгот на оплату водоснабжения и водоотведения. Эти нормативы позволяют определенным категориям населения получить скидки на коммунальные услуги в пределах определенных объемов потребления.
Когда предоставляется льгота на воду
Льготные нормы на оплату водоснабжения и водоотведения установлены постановлением Кабинета Министров Украины "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Для получения льгот на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу установлены следующие ограничения:
- Для централизованного снабжения холодной воды – 2 кубических метра холодной воды на одного человека в месяц.
- Для централизованного снабжения холодной воды в случае отсутствия горячей воды, в частности при перерыве поставки горячей воды более чем на 14 суток – 3,6 кубических метра холодной воды на одного человека в месяц.
- Для централизованного водоотведения – 3,6 кубических метра на одного человека в месяц.
- При отсутствии централизованного водоотвода (при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот – 3,6 кубического метра на одного человека в месяц.
- В случае отсутствия централизованного водоотвода (при отсутствии централизованного водоснабжения и наличии выгребных ям) для вывоза жидких нечистот – 0,76 кубического метра на одного человека в месяц.
- Для централизованного снабжения горячей воды – 1,6 кубического метра горячей воды на одного человека в месяц.