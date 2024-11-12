Коли надається пільга на воду

Пільгові норми на оплату водопостачання та водовідведення встановлені постановою Кабінету Міністрів України "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Для отримання пільг на оплату послуг з водопостачання та водовідведення встановлені такі обмеження: