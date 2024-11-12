Коли надається пільга на воду
Пільгові норми на оплату водопостачання та водовідведення встановлені постановою Кабінету Міністрів України "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також: Через це ви переплачуєте за опалення: як скоротити витрати на комуналку взимку
Для отримання пільг на оплату послуг з водопостачання та водовідведення встановлені такі обмеження:
- Для централізованого постачання холодної води – 2 кубічних метри холодної води на одну особу на місяць.
- Для централізованого постачання холодної води у разі відсутності гарячої води, зокрема при перерві постачання гарячої води більш ніж на 14 діб – 3,6 кубічних метри холодної води на одну особу на місяць.
- Для централізованого водовідведення – 3,6 кубічного метра на одну особу на місяць.
- За відсутності централізованого водовідведення (при наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот – 3,6 кубічного метра на одну особу на місяць.
- У разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності централізованого водопостачання та наявності вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот – 0,76 кубічного метра на одну особу на місяць.
- Для централізованого постачання гарячої води – 1,6 кубічного метра гарячої води на одну особу на місяць.