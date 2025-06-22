Не плати лишнего: кто может ездить поездом дешевле уже этим летом

Летом 2025 года ряд категорий украинцев могут путешествовать поездами со скидками. Кто именно имеет право на льготные билеты и как воспользоваться скидкой, читайте далее.

Кто может получить скидку на билеты от Укрзализныци

Для детей, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью и участников боевых действий предусмотрен бесплатный проезд или скидки на билеты в пределах Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Льготы для детей зависят от их возраста и социального статуса:

Для детей предусмотрены различные условия в зависимости от возраста. Малыши до 6 лет могут ехать бесплатно, если не занимают отдельного места. Для этого следует иметь при себе свидетельство о рождении. Детям в возрасте от 6 до 14 лет предоставляется 25% скидка на билеты по Украине только в сопровождении взрослого.

предусмотрены различные условия в зависимости от возраста. Малыши до 6 лет могут ехать бесплатно, если не занимают отдельного места. Для этого следует иметь при себе свидетельство о рождении. Детям в возрасте от 6 до 14 лет предоставляется 25% скидка на билеты по Украине только в сопровождении взрослого. Студенты , которые учатся на дневной форме в профессиональных, высших или профессионально-технических заведениях, имеют право на 50% скидки на проезд в пригородных электричках, 2 и 3 классе региональных поездов, а также в плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Для получения скидки необходимо предъявить действительный студенческий билет. Купить льготный билет можно и онлайн.

, которые учатся на дневной форме в профессиональных, высших или профессионально-технических заведениях, имеют право на 50% скидки на проезд в пригородных электричках, 2 и 3 классе региональных поездов, а также в плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Для получения скидки необходимо предъявить действительный студенческий билет. Купить льготный билет можно и онлайн. Бесплатный проезд в пригородных поездах действует для пенсионеров , детей-сирот, многодетных детей, лиц, лишенных родительской опеки, а также для ветеранов силовых структур: ВСУ, МВД, налоговой службы и тому подобное.

, детей-сирот, многодетных детей, лиц, лишенных родительской опеки, а также для ветеранов силовых структур: ВСУ, МВД, налоговой службы и тому подобное. Люди с инвалидностью и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС (2 категория) летом могут бесплатно пользоваться только пригородными поездами. Скидки на дальние маршруты для них действуют в межсезонье: с 1 октября по 15 мая.

и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС (2 категория) летом могут бесплатно пользоваться только пригородными поездами. Скидки на дальние маршруты для них действуют в межсезонье: с 1 октября по 15 мая. Участники боевых действий (УБД) имеют право бесплатно ездить пригородными поездами) имеют право бесплатно ездить пригородными электричками, а также могут раз в два года воспользоваться правом на бесплатный проезд в поездах дальнего следования туда и обратно. Кроме того, предусмотрена 50% скидка на один такой маршрут раз в год.

Важно! Чтобы воспользоваться любой из льгот, нужно иметь при себе соответствующие документы.