Год работы будут считать за три: для кого готовят изменения

Для отдельных категорий работников могут изменить порядок учета трудового стажа. Новые правила предусматривают особый подход, который может существенно повлиять на будущие пенсионные права.

Кому год работы засчитают за три?

В Украине могут ввести новый порядок исчисления стажа для части государственных служащих. Самое существенное нововведение касается военнослужащих, которые проходили службу во время особого периода, сообщает Пенсионный фонд.

Интересно Пенсионный фонд Украины под рукой: калькулятор пенсии, проверка стажа и начисления выплат

Соответствующий проект изменений подготовило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения.

Инициатива прежде всего касается граждан, которые выполняли воинский долг в условиях особого периода. Если изменения поддержат, время такой службы будет засчитываться в стаж госслужбы в трехкратном размере.

Справочно: Фактически это означает, что за один год службы человек сможет получить три года стажа государственной службы. Такой подход может повлиять на право на отдельные льготы, надбавки и другие гарантии, предусмотренные для госслужащих.

В НАГС объясняют, что действующее законодательство уже содержит норму о льготном зачислении военной службы, однако механизм ее практического применения до сих пор остается неурегулированным.

Какие еще изменения предусматривает проект?

Кроме военной службы, документ предлагает уточнить порядок исчисления стажа для других категорий работников государственного сектора. В частности, планируется урегулировать вопрос зачисления дипломатической службы, работы на должностях патронатной службы и отдельных должностей, которые законодательство приравнивает к государственной службе.

Также проект должен привести действующий порядок исчисления стажа в соответствие с нормами закона "О государственной службе".

Как это может повлиять на работников?

Стаж государственной службы является важным показателем при определении отдельных социальных гарантий, доплат и условий пенсионного обеспечения. Именно поэтому новый порядок может стать существенным преимуществом для тех госслужащих, которые проходили военную службу во время особого периода.

Впрочем пока речь идет только о проекте изменений. Окончательные правила начнут действовать только после принятия соответствующего решения правительством.

Сколько стажа нужно для пенсии?