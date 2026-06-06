Кому рік роботи зарахують за три?

В Україні можуть запровадити новий порядок обчислення стажу для частини державних службовців. Найсуттєвіше нововведення стосується військовослужбовців, які проходили службу під час особливого періоду, повідомляє Пенсійний фонд.

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Відповідний проєкт змін підготувало Національне агентство України з питань державної служби. Наразі документ проходить процедуру громадського обговорення.

Ініціатива насамперед стосується громадян, які виконували військовий обов'язок в умовах особливого періоду. Якщо зміни підтримають, час такої служби зараховуватиметься до стажу держслужби у трикратному розмірі.

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Довідково: Фактично це означає, що за один рік служби людина зможе отримати три роки стажу державної служби. Такий підхід може вплинути на право на окремі пільги, надбавки та інші гарантії, передбачені для держслужбовців.

У НАДС пояснюють, що чинне законодавство вже містить норму про пільгове зарахування військової служби, однак механізм її практичного застосування досі залишається неврегульованим.

Які ще зміни передбачає проєкт?

Крім військової служби, документ пропонує уточнити порядок обчислення стажу для інших категорій працівників державного сектору. Зокрема, планується врегулювати питання зарахування дипломатичної служби, роботи на посадах патронатної служби та окремих посад, які законодавство прирівнює до державної служби.

Також проєкт має привести чинний порядок обчислення стажу у відповідність до норм закону "Про державну службу".

Як це може вплинути на працівників?

Стаж державної служби є важливим показником під час визначення окремих соціальних гарантій, доплат та умов пенсійного забезпечення. Саме тому новий порядок може стати суттєвою перевагою для тих держслужбовців, які проходили військову службу під час особливого періоду.

Втім наразі йдеться лише про проєкт змін. Остаточні правила почнуть діяти лише після ухвалення відповідного рішення урядом.

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