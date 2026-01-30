Льготный тариф на электроэнергию: действует ли он в 2026 году в Украине
- Правительство Украины сохранило льготный льготный тариф на свет для потребителей с электроотоплением.
- Цена меньше, если объем потребления не превышает 2 тысячи киловатт-часов в месяц.
Сейчас в Украине действует льготный тариф на электроэнергию. Однако не для всех потребителей.
Когда действует в Украине льготный тариф на свет?
Правительство сохранило льготу для потребителей с электроотоплением, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 гривен за киловатт-час.
Обратите внимание! Тарифы на свет могут пересмотреть. Но уже в мае текущего года.
В то же время в Украине сохранили льготную цену для потребителей с электроотоплением. Как пояснила Свириденко, если объем потребления составляет до 2 тысяч киловатт-час в месяц, то следует заплатить 2,64 гривны за киловатт-час.
Но за потребление сверх установленного лимита цена выше – 4,32 гривны за киловатт-час.
В частности, несмотря на отключение света, платежка за электроэнергию может вырасти. Это отметили в YASNO.
На это есть три причины. Первая – человек не передает вовремя показания электросчетчика. Поэтому расчет потребленной электроэнергии происходит по среднесуточному потреблению.
Вторая – человек включает много мощных электроприборов одновременно сразу после появления света. Это создает резкий скачок потребления.
Третья – из-за снижения температуры приходится включать приборы для обогрева помещения. А они существенно увеличивают потребление.
Заметьте! Специалисты советуют подключать технику постепенно, в частности в течение первых 20, или даже 30 минут. А мощные приборы (например, фен или чайник) использовать по очереди, а не вместе.
Что еще следует знать о коммунальных услугах в Украине?
Цена на газ в Украине пока останется фиксированной. Не претерпят изменений и тарифы на водоснабжение. Такое решение согласовало правительство, о чем сообщала Юлия Свириденко.
В то же время цены на свет изменятся для некоторых частных домохозяйств. Новые цены для них вступили в силу еще 1 января. Самая высокая ставка составляет это 893,49 гривны за киловатт-час (без учета налога на добавленную стоимость).