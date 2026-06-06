Не только выплаты: на какие льготы могут рассчитывать люди с инвалидностью I группы

Часть украинцев с инвалидностью имеет право на широкий перечень социальных гарантий от государства. Среди них есть не только денежные выплаты, но и ряд важных льгот в повседневной жизни.

На какие льготы могут рассчитывать люди с инвалидностью I группы?

Люди с инвалидностью I группы относятся к категориям граждан, для которых государство предусмотрело не только пенсионное обеспечение и социальные выплаты, но и широкий перечень дополнительных льгот. Часть из них позволяет существенно уменьшить расходы на лечение, транспорт и оплату отдельных услуг, говорится в Законе Украины.

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Объем государственной поддержки зависит от статуса лица, оснований установления инвалидности и вида социального обеспечения, которое он получает. В то же время ряд льгот гарантируется на общем уровне и действует по всей территории Украины.

Какие медицинские льготы доступны?

Одним из главных направлений поддержки остается обеспечение необходимыми медицинскими средствами и изделиями реабилитации.

В том числе, граждане, которые получают минимальную пенсию или государственную социальную помощь, могут претендовать на бесплатное или льготное получение лекарств по рецепту врача. Также на специальных условиях предоставляются отдельные технические средства реабилитации и медицинские изделия.

Среди них:

слуховые аппараты;

очки;

зубные и челюстные протезы;

кресла колесные и электротележки;

другие средства передвижения, рекомендованные медико-социальной экспертизой.

Какие транспортные льготы предусмотрены

Лица с инвалидностью I группы имеют право бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом. Такое право распространяется и на сопровождающее лицо, если его присутствие необходимо для передвижения гражданина.

Важно! Законодательство также предусматривает дополнительные транспортные льготы во время поездок по территории Украины. В определенный период года для таких граждан действует скидка на перевозку железнодорожным, автомобильным, авиационным и речным транспортом.

Отдельные дополнительные гарантии также предусмотрены для лиц с инвалидностью вследствие войны.

Что предусмотрено для оплаты коммунальных услуг?

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг зависят от конкретного статуса лица. В частности, граждане с инвалидностью вследствие войны могут пользоваться стопроцентной компенсацией расходов на коммунальные услуги в пределах установленных социальных нормативов.

Для отдельных категорий пострадавших от Чернобыльской катастрофы законодательство предусматривает право на 50% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг после оформления соответствующих документов.

Какие еще социальные гарантии действуют?

Кроме базовых льгот, лица с инвалидностью I группы могут рассчитывать на ряд дополнительных видов поддержки, как вот:

первоочередное установление домашнего телефона;

обеспечение техническими средствами для людей с нарушениями слуха;

услуги сурдоперевода;

санаторно-курортное лечение по государственным программам;

отдельные виды помощи для детей с инвалидностью и их семей.

Какие выплаты получают люди с инвалидностью I группы?