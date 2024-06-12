Какие образовательные и рекреационные льготы имеют дети ВПЛ

В результате военных действий многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома, среди них и дети, которые имеют право на определенные льготы. Есть определенный законом перечень льгот на образование и отдых для детей со статусом ВПЛ и статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий.

Какие льготы имеют дети ВПЛ

Дети со статусом ВПЛ или дети, пострадавшие в результате военных действий, имеют право на льготы, связанные с образовательным процессом, а также с отдыхом.

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По закону им предоставляется право на первоочередное зачисление в государственные или коммунальные учреждения дошкольного и общего среднего образования.

Кроме того, согласно Закону "Об обеспечении прав и свобод ВПЛ", несовершеннолетние переселенцы и дети войны имеют право на бесплатное питание в образовательных учреждениях. Это касается:

детских садов,

школ,

ПТУ,

других заведений независимо от подчинения и типа.

Для получения бесплатного питания нужно обратиться в администрацию заведения и предоставить документы, подтверждающие статус ребенка.

Бесплатное оздоровление и отдых

Дети, нуждающихся в особой социальной поддержке, имеют право на бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях “Артек”, “Молодая гвардия” и других детских учреждениях высшей категории.

Социальная стипендия

Родители или опекуны таких детей автоматически получают сообщение об этой возможности в приложении Дія. Также сообщения могут поступить от органов соцзащиты по месту временной регистрации по телефону или по почте.

Дети со статусом ВПЛ и те, проживающих в прифронтовых населенных пунктах и получают профессиональное высшее образование, имеют право на социальную стипендию до окончания обучения или достижения 23 лет.

Для этого нужно подать заявление руководителю учебного заведения и соответствовать следующим условиям:

Обучение на бюджете на дневной форме обучения (допускается дуальная форма обучения в случае получения профессионального высшего образования);

Вхождение в рейтинг успеваемости;

Отсутствие академического отпуска;

Отсутствие академических задолженностей.

Поселение в общежитиях и льготы на обучение

Студенты со статусом ВПЛ имеют право на первоочередное поселение в общежития своих ВУЗов. Высшие учебные заведения могут предоставлять скидку на оплату проживания по собственному усмотрению. Информацию об этом можно получить в:

приемных комиссиях ВУЗов;

комендантах студенческих общежитий.

Также согласно постановлению Кабмина, дети со статусом ВПЛ и те, проживающих в прифронтовых населенных пунктах, которые учатся по контракту в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, имеют право на получение льготного кредита на образование.

Для этого необходимо подать письменное заявление в приемную комиссию учебного заведения.