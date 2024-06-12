Какие образовательные и рекреационные льготы имеют дети ВПЛ
Источник:Юридический советник для ВПЛ
В результате военных действий многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома, среди них и дети, которые имеют право на определенные льготы. Есть определенный законом перечень льгот на образование и отдых для детей со статусом ВПЛ и статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий.
Какие льготы имеют дети ВПЛ
Дети со статусом ВПЛ или дети, пострадавшие в результате военных действий, имеют право на льготы, связанные с образовательным процессом, а также с отдыхом.
Читайте также Повышение пенсий с июня: кому и насколько увеличат выплаты
По закону им предоставляется право на первоочередное зачисление в государственные или коммунальные учреждения дошкольного и общего среднего образования.
Кроме того, согласно Закону "Об обеспечении прав и свобод ВПЛ", несовершеннолетние переселенцы и дети войны имеют право на бесплатное питание в образовательных учреждениях. Это касается:
- детских садов,
- школ,
- ПТУ,
- других заведений независимо от подчинения и типа.
Для получения бесплатного питания нужно обратиться в администрацию заведения и предоставить документы, подтверждающие статус ребенка.
Бесплатное оздоровление и отдых
Дети, нуждающихся в особой социальной поддержке, имеют право на бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях “Артек”, “Молодая гвардия” и других детских учреждениях высшей категории.Обратите внимание! Родители или опекуны таких детей автоматически получают сообщение об этой возможности в приложении Дія. Также сообщения могут поступить от органов соцзащиты по месту временной регистрации по телефону или по почте.
Социальная стипендия
Дети со статусом ВПЛ и те, проживающих в прифронтовых населенных пунктах и получают профессиональное высшее образование, имеют право на социальную стипендию до окончания обучения или достижения 23 лет.
Для этого нужно подать заявление руководителю учебного заведения и соответствовать следующим условиям:
- Обучение на бюджете на дневной форме обучения (допускается дуальная форма обучения в случае получения профессионального высшего образования);
- Вхождение в рейтинг успеваемости;
- Отсутствие академического отпуска;
- Отсутствие академических задолженностей.
Поселение в общежитиях и льготы на обучение
Студенты со статусом ВПЛ имеют право на первоочередное поселение в общежития своих ВУЗов. Высшие учебные заведения могут предоставлять скидку на оплату проживания по собственному усмотрению. Информацию об этом можно получить в:
- приемных комиссиях ВУЗов;
- комендантах студенческих общежитий.
Также согласно постановлению Кабмина, дети со статусом ВПЛ и те, проживающих в прифронтовых населенных пунктах, которые учатся по контракту в учреждениях профессионального, профессионального высшего и высшего образования, имеют право на получение льготного кредита на образование.Обратите внимание! Для этого необходимо подать письменное заявление в приемную комиссию учебного заведения.