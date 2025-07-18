О них могут забывать: какие льготы для чернобыльцев есть в Украине

Украинцы, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на льготы от государства. Они зависят категории, которых всего четыре.

Какие льготы имеют чернобыльцы 1 и 2 категории?

Также к категориям пострадавших входят дети, пишет 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.

Читайте также "Чернобыльские" пенсии для людей с инвалидностью: сколько можно получать

1 категория чернобыльцев – люди, чья инвалидность связана с аварией, в частности ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения, эвакуированы и отселены из опасных территорий и тому подобное.

2 категории – лица, которые принимали участие в работах в зоне отчуждения в 1986–1987 годах, а также эвакуированные и жители зон обязательного отселения до принятия решения об их эвакуации.

В 2025 году чернобыльцы могут рассчитывать на 50% компенсации стоимости:

жилищно-коммунальных услуг.

твердого топлива.

установки телефона и услуг связи.

пищевых продуктов (для 1 категории – 50%, для 2 категории – 25%).

В то же время 100% компенсации составляет:

санаторно-курортного лечения;

приобретение лекарств по рецепту врача;

внеочередное зубопротезирование.

К тому же первая категория имеет 100% скидки на транспорт общего пользования в пределах Украины (раз в год), 100% – в пригородном транспорте. Вторая категория: 50% на транспорт общего пользования (раз в год), однако так же 100% скидки в пригородном транспорте.

Важно! Обе категории имеют право на дополнительный ежегодный отпуск в 14 рабочих дней, а также ежегодную помощь на оздоровление.

Какие льготы предусмотрены для 3 категории?

3 категория – ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения до 30 дней (в зависимости от года), а также украинцы, которые проживали или работали в зонах радиационного воздействия, однако впоследствии все же переехали.

Для лиц с 3 группой предоставляют 100% компенсации стоимости:

приобретение лекарств;

санаторно-курортного лечения;

внеочередного зубопротезирования.

Обратите внимание! Эти люди также имеют право на ежегодную помощь на оздоровление в пределах установленных норм.

Какие льготы предоставляют 4 категории чернобыльцев?

4 категория – люди, которые длительное время проживали, работали или учились в зоне усиленного радиоэкологического контроля (по состоянию на 1993 год не менее 4 лет).

Правительство предоставляет такие льготы для 4 категории в 2025 году:

50% компенсации: внеочередного зубопротезирования;

100% компенсации: приобретение лекарств.

Обратите внимание! Также предусмотрена ежегодная помощь на оздоровление в пределах установленных норм.