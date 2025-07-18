О них могут забывать: какие льготы для чернобыльцев есть в Украине
- Чернобыльцы получают помощь от государства, в частности льготы, охватывающие коммунальные услуги, топливо, продукты питания и тому подобное.
- Дети, пострадавшие от аварии, имеют право на 100% компенсацию санаторно-курортного лечения, лекарств и пищевых продуктов в пределах установленных норм.
Украинцы, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на льготы от государства. Они зависят категории, которых всего четыре.
Какие льготы имеют чернобыльцы 1 и 2 категории?
Также к категориям пострадавших входят дети, пишет 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.
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1 категория чернобыльцев – люди, чья инвалидность связана с аварией, в частности ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения, эвакуированы и отселены из опасных территорий и тому подобное.
2 категории – лица, которые принимали участие в работах в зоне отчуждения в 1986–1987 годах, а также эвакуированные и жители зон обязательного отселения до принятия решения об их эвакуации.
В 2025 году чернобыльцы могут рассчитывать на 50% компенсации стоимости:
- жилищно-коммунальных услуг.
- твердого топлива.
- установки телефона и услуг связи.
- пищевых продуктов (для 1 категории – 50%, для 2 категории – 25%).
В то же время 100% компенсации составляет:
- санаторно-курортного лечения;
- приобретение лекарств по рецепту врача;
- внеочередное зубопротезирование.
К тому же первая категория имеет 100% скидки на транспорт общего пользования в пределах Украины (раз в год), 100% – в пригородном транспорте. Вторая категория: 50% на транспорт общего пользования (раз в год), однако так же 100% скидки в пригородном транспорте.
Важно! Обе категории имеют право на дополнительный ежегодный отпуск в 14 рабочих дней, а также ежегодную помощь на оздоровление.
Какие льготы предусмотрены для 3 категории?
3 категория – ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения до 30 дней (в зависимости от года), а также украинцы, которые проживали или работали в зонах радиационного воздействия, однако впоследствии все же переехали.
Для лиц с 3 группой предоставляют 100% компенсации стоимости:
- приобретение лекарств;
- санаторно-курортного лечения;
- внеочередного зубопротезирования.
Обратите внимание! Эти люди также имеют право на ежегодную помощь на оздоровление в пределах установленных норм.
Какие льготы предоставляют 4 категории чернобыльцев?
4 категория – люди, которые длительное время проживали, работали или учились в зоне усиленного радиоэкологического контроля (по состоянию на 1993 год не менее 4 лет).
Правительство предоставляет такие льготы для 4 категории в 2025 году:
- 50% компенсации: внеочередного зубопротезирования;
- 100% компенсации: приобретение лекарств.
Обратите внимание! Также предусмотрена ежегодная помощь на оздоровление в пределах установленных норм.
Какие льготы предоставляют детям?
Дети, пострадавших от аварии на ЧАЭС, имеют право на 100% компенсацию санаторно-курортного лечения и приобретения лекарств, а также компенсацию стоимости пищевых продукты в пределах установленных норм.