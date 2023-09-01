Новые правила получения субсидий: какие изменения ждут украинцев в сентябре

Будут ли новые ограничения в получении субсидий

Замминистра Дарья Марчак сообщила, что новых ограничений для получения субсидий пока не планируется, передает 24 Канал. В бюджет 2024 года будут заложены расходы на пособие по оплате коммунальных услуг для малообеспеченных слоев населения.

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Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики По субсидиям никаких изменений, которые сделали бы невозможным для кого-либо получения такой помощи, не предусматривается. Напротив, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов может произойти увеличение расходов.

Подготовка к утверждению бюджета 2024 года продолжается. Правительство должно просчитать дополнительную сумму на случай увеличения количества нуждающихся в субсидии.

Также Марчак подчеркнула, что семьи, уже имеющие льготы, не должны заново подавать документы. Продолжение выплат произойдет автоматически. В том числе и возможен перерасчет размера этих выплат.