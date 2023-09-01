Новые правила получения субсидий: какие изменения ждут украинцев в сентябре
Источник:Украинское Радио
Субсидии предоставляются гражданам, не имеющим возможности самостоятельно оплачивать коммуналку. Сейчас такие льготы имеют около 2 миллионов украинцев.
Будут ли новые ограничения в получении субсидий
Замминистра Дарья Марчак сообщила, что новых ограничений для получения субсидий пока не планируется, передает 24 Канал. В бюджет 2024 года будут заложены расходы на пособие по оплате коммунальных услуг для малообеспеченных слоев населения.
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По субсидиям никаких изменений, которые сделали бы невозможным для кого-либо получения такой помощи, не предусматривается. Напротив, мы понимаем, что в связи с повышением тарифов может произойти увеличение расходов.
Подготовка к утверждению бюджета 2024 года продолжается. Правительство должно просчитать дополнительную сумму на случай увеличения количества нуждающихся в субсидии.
Также Марчак подчеркнула, что семьи, уже имеющие льготы, не должны заново подавать документы. Продолжение выплат произойдет автоматически. В том числе и возможен перерасчет размера этих выплат.
От граждан, имеющих оформленные субсидии, не требуются никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии для семьи, например после повышения тарифа.
– подчеркнула Марчак