5 льгот для пенсионеров, о которых все молчат

27 октября 2024, 10:45
Читати новину українською
Автор: Екатерина Добровольская

В Украине система льгот для пожилых людей включает финансовую помощь, транспортные услуги и улучшение жилищных условий. Какие именно доступны в 2024 году, читайте дальше.

О каких льготах для пенсионеров молчат

Льготы для пенсионеров охватывают социальную и финансовую поддержку, которая предоставляется пожилым людям для уменьшения их финансовых затрат.

Читайте также: Во сколько лет могут уйти на пенсию судьи

Однако не все пенсионеры знают о пяти самых популярных льгот и услуг, которые они могут получить бесплатно или со скидкой:

  • Бесплатный проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах, а также в пригородных поездах с пенсионным удостоверением.
  • Жители сельской местности, которые работают в культуре, медицине или образовании, освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги.
  • Возможность получить бесплатную или со скидкой юридическую помощь.
  • Оформление субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
  • Освобождение от уплаты земельного налога.

Интересно! В 2025 году пенсии для украинцев будут будут повышаться в два этапа в рамках социальных реформ, имеющих целью улучшить финансовое состояние пенсионеров. Также было анонсировано пенсионную реформу.