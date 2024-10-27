Про які пільги для пенсіонерів мовчать

Пільги для пенсіонерів охоплюють соціальну та фінансову підтримку, яка надається людям похилого віку для зменшення їхніх фінансових витрат.

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Проте не всі пенсіонери знають про п'ять найпопулярніших пільг та послуг, які вони можуть отримати безкоштовно або зі знижкою:

Безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах, а також у приміських поїздах із пенсійним посвідченням.

у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах, а також у приміських поїздах із пенсійним посвідченням. Жителі сільської місцевості, які працюють у культурі, медицині або освіті, звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги .

. Можливість отримати безкоштовну або зі знижкою юридичну допомогу .

. Оформлення субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.

для оплати житлово-комунальних послуг. Звільнення від сплати земельного податку.

Цікаво! У 2025 році пенсії для українців підвищуватимуться у два етапи в межах соціальних реформ, що мають на меті покращити фінансовий стан пенсіонерів. Також було анонсовано пенсійну реформу.