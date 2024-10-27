О каких льготах для пенсионеров молчат
Льготы для пенсионеров охватывают социальную и финансовую поддержку, которая предоставляется пожилым людям для уменьшения их финансовых затрат.
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Однако не все пенсионеры знают о пяти самых популярных льгот и услуг, которые они могут получить бесплатно или со скидкой:
- Бесплатный проезд в городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах, а также в пригородных поездах с пенсионным удостоверением.
- Жители сельской местности, которые работают в культуре, медицине или образовании, освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги.
- Возможность получить бесплатную или со скидкой юридическую помощь.
- Оформление субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
- Освобождение от уплаты земельного налога.
Интересно! В 2025 году пенсии для украинцев будут будут повышаться в два этапа в рамках социальных реформ, имеющих целью улучшить финансовое состояние пенсионеров. Также было анонсировано пенсионную реформу.