5 льгот для пенсионеров, о которых все молчат

Украинские пенсионеры могут рассчитывать не только на денежные выплаты. Правительством также предусматривается предоставление пожилым людям ряда льгот.

На какие льготы могут рассчитывать украинские пенсионеры

Они могут касаться сферы коммунальных услуг, транспорта и т.д., передает 24 Канал.

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Льготы предоставляют возможность пенсионерам уменьшить собственные финансовые расходы и улучшить свой уровень жизни. В частности речь идет о таких видах помощи:

Бесплатный проезд. В городском общественном транспорте и на пригородных маршрутах, а также в пригородных поездах пенсионеры могут не платить за билет. Бесплатная коммуналка. Пенсионеры в Украине имеют скидку в размере 100% на оплату ЖКУ, топливо и газ, если проживают в сельской местности и до выхода на пенсию работали учителями, библиотекарями, медиками или работниками культуры. Освобождение от земельного налога. В соответствии со статьей 281.1. Налогового кодекса Украины, пенсионеры по возрасту освобождены от его уплаты. Возможность получить бесплатную юридическую помощь. Также пенсионеры могут рассчитывать на вторичную помощь при условии, если пенсия составляет менее 4 722 гривны или менее 6 056 гривен у лиц с инвалидностью. Оформление субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Размер помощи зависит от дохода всех членов семьи и рассчитывается индивидуально.

Важно! Пенсионеры, которые владеют машиной с двигателем объемом до 2500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 киловатт, могут претендовать на 50% скидку на автострахование. Также пожилые люди могут парковать автомобиль на платных парковках абсолютно бесплатно.