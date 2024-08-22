Льготы для пенсионеров: что может бесплатно достаться всем

22 августа 2024, 10:22
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Автор: Татьяна Стельмах

Источник:

ДПС

Большинство украинских пенсионеров имеют право на льготы по возрасту. К ним также относятся и юридические услуги.

На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

Пенсионеры имеют право бесплатно ездить городским общественным транспортом, кроме такси. А также они могут не платить за железнодорожный транспорт пригородного сообщения.

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Как и все украинцы, пенсионеры могут оформить себе субсидию. Также жители сельских местностей, которые работали на конкретных должностях, могут вообще не платить за ЖКУ.

Юридические услуги могут предоставить пенсионеру бесплатно или же с существенной скидкой. Говорится о:

  • профессиональная консультация;
  • защите прав и интересов;
  • представление интересов гражданина.

Для пенсионеров отменили налог

Земельный налог не действует на пенсионеров, пока их владение не превышает указанные нормы:

  • участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;
  • до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
  • до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
  • до 0,12 гектара – для садоводства;
  • до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
  • до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
  • до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.