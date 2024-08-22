Льготы для пенсионеров: что может бесплатно достаться всем
22 августа 2024, 10:22Читати новину українською
Источник:ДПС
Большинство украинских пенсионеров имеют право на льготы по возрасту. К ним также относятся и юридические услуги.
На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
Пенсионеры имеют право бесплатно ездить городским общественным транспортом, кроме такси. А также они могут не платить за железнодорожный транспорт пригородного сообщения.
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Как и все украинцы, пенсионеры могут оформить себе субсидию. Также жители сельских местностей, которые работали на конкретных должностях, могут вообще не платить за ЖКУ.
Юридические услуги могут предоставить пенсионеру бесплатно или же с существенной скидкой. Говорится о:
- профессиональная консультация;
- защите прав и интересов;
- представление интересов гражданина.
Для пенсионеров отменили налог
Земельный налог не действует на пенсионеров, пока их владение не превышает указанные нормы:
- участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
- до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.