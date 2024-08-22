На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

Пенсионеры имеют право бесплатно ездить городским общественным транспортом, кроме такси. А также они могут не платить за железнодорожный транспорт пригородного сообщения.

Читайте также Доплата к пенсии для 80-летних: сколько получат пенсионеры

Как и все украинцы, пенсионеры могут оформить себе субсидию. Также жители сельских местностей, которые работали на конкретных должностях, могут вообще не платить за ЖКУ.

Юридические услуги могут предоставить пенсионеру бесплатно или же с существенной скидкой. Говорится о:

профессиональная консультация;

защите прав и интересов;

представление интересов гражданина.

Для пенсионеров отменили налог

Земельный налог не действует на пенсионеров, пока их владение не превышает указанные нормы: