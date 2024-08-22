На які пільги можуть розраховувати пенсіонери

Пенсіонери мають право безкоштовно їздити міським громадським транспортом, окрім таксі. А також вони можуть не платити за залізничний транспорт приміського сполучення.

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Як і всі українці, пенсіонери можуть оформити собі субсидію. Також жителі сільських місцевостей, які працювали на конкретних посадах, можуть взагалі не платити за ЖКП.

Юридичні послуги можуть надати пенсіонеру безкоштовно або ж із суттєвою знижкою. Мовиться про:

фахова консультація;

захист прав та інтересів;

представлення інтересів громадянина.

Для пенсіонерів скасували податок

Земельний податок не діє на пенсіонерів, поки їх володіння не перевищує вказані норми: