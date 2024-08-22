На які пільги можуть розраховувати пенсіонери
Пенсіонери мають право безкоштовно їздити міським громадським транспортом, окрім таксі. А також вони можуть не платити за залізничний транспорт приміського сполучення.
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Як і всі українці, пенсіонери можуть оформити собі субсидію. Також жителі сільських місцевостей, які працювали на конкретних посадах, можуть взагалі не платити за ЖКП.
Юридичні послуги можуть надати пенсіонеру безкоштовно або ж із суттєвою знижкою. Мовиться про:
- фахова консультація;
- захист прав та інтересів;
- представлення інтересів громадянина.
Для пенсіонерів скасували податок
Земельний податок не діє на пенсіонерів, поки їх володіння не перевищує вказані норми:
- ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.