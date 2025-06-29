Пенсионеры могут на этом сэкономить: какие льготы ввело украинское правительство

Украинские пенсионеры имеют право на определенные льготы. Речь идет, в частности, о бесплатном проезде в некоторых видах транспорта.

На какие льготы имеют право пенсионеры

Пенсионеры могут не оплачивать проезд в определенном городском транспорте. Исключением из этого перечня, является такси, сообщает 24 Канал.

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Также пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в железнодорожном транспорте. Однако речь идет именно о рейсах, относящихся к пригородному сообщению.

У пенсионеров есть возможность получить бесплатные юридические услуги. К таким относятся:

профессиональная консультация;

защита прав лица;

защита интересов и их представление.

От какого налога освободили пенсионеров

Пенсионеры, получающие выплаты по возрасту, могут рассчитывать на освобождение от земельного налога. Такая льгота действует только, если их участок соответствует таким лимитам:

участок площадью до 0,01 гектара используется для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства.

Лимиты участков на строительство и обслуживание жилых домов, в зависимости от типа населенного пункта следующие: