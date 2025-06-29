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Экономика Соцвыплаты Пенсионеры могут на этом сэкономить: какие льготы ввело украинское правительство
29 июня, 20:35
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Пенсионеры могут на этом сэкономить: какие льготы ввело украинское правительство

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Украинские пенсионеры имеют льготы на бесплатный проезд в городском и пригородном железнодорожном транспорте.
  • Пенсионеры могут получать бесплатные юридические услуги.

Украинские пенсионеры имеют право на определенные льготы. Речь идет, в частности, о бесплатном проезде в некоторых видах транспорта.

На какие льготы имеют право пенсионеры

Пенсионеры могут не оплачивать проезд в определенном городском транспорте. Исключением из этого перечня, является такси, сообщает 24 Канал.

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Также пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в железнодорожном транспорте. Однако речь идет именно о рейсах, относящихся к пригородному сообщению.

У пенсионеров есть возможность получить бесплатные юридические услуги. К таким относятся:

  • профессиональная консультация;
  • защита прав лица;
  • защита интересов и их представление.

От какого налога освободили пенсионеров

Пенсионеры, получающие выплаты по возрасту, могут рассчитывать на освобождение от земельного налога. Такая льгота действует только, если их участок соответствует таким лимитам:

  • участок площадью до 0,01 гектара используется для строительства индивидуальных гаражей;
  • до 0,12 гектара – для садоводства;
  • до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;
  • до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства.

Лимиты участков на строительство и обслуживание жилых домов, в зависимости от типа населенного пункта следующие:

  • до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;
  • до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;
  • до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.